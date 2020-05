Desvelan secretos de pasarelas en documentales

Procesos creativos y desfiles, temas de documentales

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La industria de la moda es bien conocida por guardar grandes secretos que se gestan durante los procesos creativos por los que las firmas se someten para llevar una gran fantasía al mundo real. Sin embargo, son esos “secretos” que hacen soñar a personas alrededor del globo.

No obstante, los documentales nos muestran el lado poco visto de la moda y los diseñadores, modelos, fotógrafos, directores de arte, maquillistas, expertos en pelo... A continuación compartimos algunas sugerencias para disfrutar durante esta cuarentena:

“Chanel 7 Days Out”. Sin duda los desfiles más icónicos y monumentales son los de Chanel. En este filme conocerás muy de cerca el proceso creativo al que la casa de modas somete cada una de sus producciones, además lo harás de la mano del más grande de la moda contemporánea.

“Dior And I”. Con este documental te trasladarás a los interiores de la legendaria casa de modas Christian Dior para así conocer la romántica historia de Raf Simons y está firma. Enfrentado a estrés, ansiedad y la presión de sacar adelante y con éxito una colección más para no defraudar el legado de la firma francesa.

“The Last 24: Versace”. Con recreaciones muy vívidas y testimonios reales, conocerás de primera mano las últimas 24 horas de vida del afamado diseñador italiano Gianni Versace, quien en la década de los 90 sembró éxitos y recolectó envidias y amistades peligrosas que lo llevaron a perder la vida en la puerta de su mansión en Miami.

“Chanel By Loic Prigent”. Loic Prigent es un chico francés que se introduce a lo más íntimo de los desfiles de las casas de moda más famosas del mundo y lo lleva todo a su canal de YouTube. Si bien no es un documental como tal, en este título en particular muestra todo acerca de la colección de alta costura de Chanel que ahora corre a cargo de Virginie Viard, nueva directora de la firma francesa.

“Ralph Lauren: el hombre detrás de la marca”. El mejor documental para conocer bien acerca de la trayectoria del diseñador Ralph Lauren y su firma homónima. Él es uno de los nombres más famosos de la industria, sobre todo por su estilo minimalista y elegante.