Detalles externos ayudan a tener un mejor encuentro

Si te ves bien lograrás tener una mejor comunicación con las personas, afirma Gisela Méndez, consultora de imagen personal, corporativa y política y autora del libro “La mejor versión de ti”.

“Para crear una buena imagen necesitas saber de ti primero qué quieres y después proyectarlo”, añade la profesional con más de 20 años de experiencia.

“Si me siento bien conmigo misma, huelo bien y estoy bien arreglada entonces así me proyectaré”, dice.

“La importancia de la imagen va de adentro hacia afuera”, subraya en entrevista la especialista capitalina. “Que te vean como una persona que está bien plantada, sentada y con buena postura, hace que sin hablar contigo quieran comunicarse”.

La consultora en imagen sugiere que uno de los propósitos de año nuevo sea conocerse así mismo y posteriormente lo proyecten.

“La imagen es un medio de comunicación en el que todos generamos códigos”, detalla durante la charla.

Gisela Méndez indica que hablar de imagen no solo se trata del tema de cómo vestir, sino que las personas se arreglen y huelan bien.

La especialista ofrece, a continuación, algunos consejos para mejorar la imagen de cada persona:

Para los kilos ganados en diciembre recomienda usar colores más oscuros, para que te veas más delgada y estilizada, esto hasta que empiecen a bajar los kilos extras y usar la ropa que lucirán en primavera y verano.

En la imagen en el trabajo y vida cotidiana, la autora de libros de autoayuda aconseja conocer primero las reglas que hay en cada empresa.

Por ejemplo, si estas en una corporación evita los ajustes. “La ropa muy apretada no es algo bueno, ni los escotes. Hay que tener cuidado que no se note la ropa interior. “Todo exceso es malo y mostrar demasiada piel no es lo ideal”, subraya.

Agrega que no hay que generar excesos: si es un evento en la mañana, usa prendas con colores claros; si es a media tarde o noche, usa colores más oscuros, bajo tu gama, ya que eso te hará ver muy bien.

El olor es muy importante, por lo tanto se recomienda usar olores cítricos por la mañana. Eso hace que el cerebro esté alerta y que la gente quiera estar cerca de ti, y los florales harán que las personas se relajen.

Recomienda evitar los excesos. Por ejemplo, en el trabajo no ir con tacones altos, pero tampoco de tenis.

En sitios cálidos la higiene es fundamental y eso incluye lavarse bien los dientes, las manos y mantener las uñas limpias y recortadas.

Las chicas en un ambiente con tanta humedad debe usar bloqueador solar, delineador y máscara para pestañas.

En sus libros “La mejor versión de ti”, “Moda y modales” y “Guía rápida de imagen integral” aconseja no seguir las modas sino “lo que tu corazón y antropometría te diga. Donde sí podemos seguir la moda es en dos o tres piezas de temporada… ¡y ya!”

“La imagen no se forma de un día para otro, pero sí todos los días creando acciones para verte muy bien”, concluye Gisela Méndez, quien ofrecerá un curso de imagen para varones y mujeres en marzo. Más informes en imagenintegral.com.mx o sus redes sociales.— Claudia Sierra M.

Varones

No se deben poner el cinturón debajo de la panza, ya que éste va en la cintura, y el pelo deben cortárselo en el momento que toca el cuello de la camisa. En cuanto a las prendas cotidianas recomienda conocer la antropometría de cada uno y de esta manera definir lo que usarán. “Hay que ser uno mismo, que se crean y sientan cómodos”, confirma.