Detalles importantes sobre el Dia internacional del Trabajador

A lo largo de la historia de la humanidad, han ocurrido muchos hechos históricos, los cuales han tenido un gran impacto y se siguen celebrando incluso en la actualidad. Un ejemplo de ello, es el Día internacional del Trabajador que se celebra el primero de mayo. Mucho de nosotros conocemos sobre este día, ya que en casi todos los países se celebra en la misma fecha y, generalmente, lo aprendemos en el colegio.

Sin embargo, existen un par de detalles que se omiten sobre este. Para empezar, está el tema de su origen, el cual es bastante trágico. La razón por la que celebramos el 1 de mayo como el Dia internacional del Trabajador es en homenaje de los Mártires de Chicago que fueron sindicalistas asesinados en USA debido a su presencia en las protestas contra la modificación de la jornada laboral.

Las huelgas que llevaron a este suceso, comenzaron el 1 de mayo de 1886 y tuvo su punto más álgido a tres días de haber comenzado. Concretamente, en esta fecha, más de 100.000 empleados empezaron una protesta en el país y, por otro lado, otro gran numero trabajadores amenazaban con parar. Pero, las protestas, no solo se mantuvieron por un día, sino que el 2 y 3 de mayo continuaron.

Durante los primeros tres días, los trabajadores manifestantes, no lograron obtener un acuerdo laboral y para el cuarto día ocurrió tragedia. A este hecho, se le conoce como la revuelta de Haymarket, en Chicago, cuando muchos trabajadores fueron golpeados y torturados. Todo esto, a pesar de que los protestantes habían conseguido un permiso del alcalde para hacer un acto a las 19:30 en el parque Haymarket.

El número exacto de despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala y torturados se desconoce, pero es probable que superen los miles. Recordemos que la participación en este movimiento fue enorme. Las reivindicaciones se pudieron lograr a finales de mayo de 1889, pero la situación seguía siendo tensa.

De hecho, se celebró un juicio contra las personas que organizaron la revuelta. Concretamente fueron 8 las personas condenadas y de estas tres terminaron en prisión y cinco terminaron ejecutados. Además, es importante señalar que, el juicio, que se llevó a cabo fue sin respetar ninguna de las normas procesales, todo porque estos trabajadores exigieron trabajar su máximo de 8 horas diarias.

En consecuencia, de toda esta tragedia y de las muertes innecesarias, es que se decidió elegir el 1 de mayo, es decir, el primer día de huelga como el Dia internacional del Trabajador.

Tal como te mencionamos, esta es la historia resumida de los acontecimientos que llevaron a que el primero de mayo sea un día festivo en la mayoría de los países. Hay que hacer énfasis en este punto ya que, aunque, se llama “Día Internacional del Trabajador” no en todos los países se celebra.

Un ejemplo de lo mencionado es Estados Unidos, lugar en el que ocurrieron todos los hechos y en el cual, el día del trabajador, se conmemora el primer lunes de septiembre ¿Por qué? Para intentar quitarle connotaciones socialistas y desvincularlo de los hechos del 1 de mayo. Lo mismo se aplica en otros países como en Reino Unido, Canadá, Australia o Nueva Zelanda.

Pero, este no es el único hecho curioso que hay que mencionar ya que, por ejemplo, en algunos países como Italia y Argentina se prohibía celebrar el Día del trabajador. Esto ocurrió específicamente en periodos de dictadura, por ejemplo, en el caso de Italia fue durante la dictadura de Benito Mussolini.

Volviendo a los hechos ocurrido en las protestas que inició el 1 de mayo, se sabe que la mayoría de los manifestantes eran inmigrantes. De hecho, entre ellos había italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos y polacos.

Por último, pero no menos importantes, tenemos que en China el Día del trabajador es un gran evento en el que no se labora por tres días. No obstante, para compensar los dos días adicionales se debe trabajar el fin de semana anterior a las festividades.

Por ende, se puede decir que sigue siendo un día festivo, ya que los otros dos se compensan con el trabajo del fin de semana.

