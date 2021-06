Detecta la sarna a tiempo revisando la piel del perro

En México, salvo en las regiones desérticas, hay ácaros causantes de sarna, afirmó el médico veterinario zootecnista Alberto Martín Cordero, integrante del Comité de la World Association of Veterinary Dermatology.

En la conferencia “Problemas dermatológicos en perros a causa de los ácaros. ¿La sarna se contagia al humano?”, que ofreció de manera virtual en días pasados, señaló que los climas húmedos y cálidos favorecen la presencia de ácaros.

En la presentación también estuvo la médica veterinaria Emilia Tobías, gerente técnico del segmento de animales de compañía de Boehringer Ingelheim Animal Health, quien señaló que los problemas de la piel son muy comunes en mascotas.

“El propietario puede identificar muy rápido un cambio en la piel de la mascota que desvela algo de su salud y su calidad de vida”, indicó la doctora Tobías.

Al inicio de su presentación, Martín Cordero aclaró que cuando un perro se rasca “hay un cierto riesgo para las familias porque existen algunas dermatosis que son pruríticas, ya que causan comezón y son provocadas por los ácaros”, indicó.

De todos los tipos de sarnas que existen, una de las más contagiosas es la sarcóptica, pues se pueden contagiar a otros animales y a los propietarios. “Esta sarna se da por contagio directo. El ácaro puede vivir cierto tiempo en el ambiente, dependiendo de la temperatura en ese momento”.

Sin embargo, explicó que el contagio a humanos se relaciona con la susceptibilidad de cada individuo. “Hemos tenido animales con sarna sarcóptica, que incluso duermen con sus propietarios y éstos no fueron contagiados; también hemos tenido casos de propietarios muy contagiados que empiezan a desarrollar lesiones, comezón en la zona de las axilas, cinturón, ingles… y es así como nos empezamos a dar cuenta”, advirtió.

Otros tipos de sarnas pueden generar procesos de irritación leves, aunque es difícil que generen un problema de importancia.

El doctor Martín Cordero mencionó que la sarna se contagia mayormente por la convivencia del perro con otros perros, aunque también por estar en sitios donde antes estuvo un perro con sarna, pues el ácaro puede permanecer de 6 a 12 horas en el sitio. “Las pulgas pueden vivir meses y las garrapatas, un año”.

El hecho de que el perro no salga de la casa no está exento de enfermarse, ya que hasta las aves pueden transmitirles algún vector como las garrapatas. “Las situaciones están y por eso hay que manejar el tratamiento como algo preventivo y no como algo curativo”.

Como métodos de prevención mencionó las isoxazolinas, que son moléculas que son efectivas contra los ácaros.— Iván Canul Ek

En sus propias palabras Alberto Martín Cordero

“El ácaro puede vivir cierto tiempo en el ambiente, dependiendo de la temperatura en ese momento”.

“Las pulgas pueden vivir meses y las garrapatas, un año”.

“Hay que manejar el tratamiento como algo preventivo y no como algo curativo”.