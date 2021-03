Develan el precio del ostentoso vestido de Rubí, la quinceañera viral de SLP

SAN LUIS POTOSÍ.— El vestido de Rubí, la quinceañera potosina cuya fiesta se viralizó en 2016, "salió de un sueño", cuenta el diseñador Luis García, quien señala que a raíz de este evento su negocio prosperó.

Tan solo ocho horas tardo su confección

Luis García, quien radica en Dallas, Texas, contó que se tardó ocho horas en fabricar el vestido de XV años, el cual se hizo con olanes de organza, tela bordada, cristal regular, canutillos de plástico y pedrería Swarovski.

"A mí se me ocurrió hacer el vestido, lo puse en una caja y lo mandé para México, y mi mamá y mi hermana se encargaron de llevárselo a San Luis", detalló el diseñador, oriundo de Irapuato, Guanajuato, quien recuerda que al momento en que confeccionó la prenda ya vivía en el vecino país del norte.

Aquí mi mama con Rubí Ibarra cuando le asepto mi vestido hace esacto un año y le prometió q lo usaría ..Dise que es una... Publicado por Luis Garcia Dallas en Miércoles, 14 de diciembre de 2016

Asimismo, García indicó que el vestido fue iniciativa suya, que lo donó a Rubí Ibarra: "Nadie me dijo que se lo hiciera, yo soy muy trabajador, soy un migrante mexicano [… ]A pesar de que [Rubí] ya tenía [vestidos] de varios diseñadores, pues fue el mío el que usó".

Soñó el vestido

El diseñador también relató que "el estido de Rubí fue hecho de un sueño".

Luis declaró que "el día 7 de diciembre, cuando Rubí estaba para todos lados en redes sociales, yo me fui a mi casa, me estaba durmiendo y soñé que Rubí estaba con un vestido mío, de flores, color rojo, y yo estaba a un lado con ella, y entonces fue como se me ocurrió", explicó el modisto.

Un vestido de más de 20 mil pesos

Un vestido como el de Rubí tiene un valor de mil 200 dólares, o sea, alrededor de 25 mil pesos mexicanos.

¿Qué es de Rubí Ibarra?

Actualmente, Rubí Ibarra tiene 19 años, estudia una carrera en Comunicación enfocada al ámbito televisivo. Quiere incursionar en el canto y el baile.

No obstante, rumores indicaron que la joven tenía interés en ser alcaldesa de Charcas, lo cual ella desmiente: "Para nada tengo interés en esos temas".