Día de la Cerveza se celebrará de manera diferente

Festejo con “ley seca”

Mientras en algunos lugares podrán brindar con sus tarros, en Mérida, donde hay “ley seca” desde mediados de julio, el Día Internacional de la Cerveza transcurrirá sin este líquido.

De acuerdo con información de Cerveceros de México, el Día de la Cerveza puede variar según el país, pero desde 2007 se estandarizó como Día Internacional de la Cerveza el primer viernes de agosto, desde que se celebró por primera vez en un pequeño bar de Santa Cruz, California.

En Yucatán, la cerveza ha estado presente en distintos ámbitos de la sociedad que lo mismo se puede disfrutar en restaurante de moda como en un gremio popular. Y son tantas historias que se han generado a su alrededor.

El cronista Jorge H. Álvarez Rendón señala que la cerveza siempre ha estado presente en bodas, bautizos, y que tiempo atrás había una especie de orgullo por consumir cerveza yucateca.

Álvarez Rendón recuerda que su primera impresión con la bebida fue en 1965 cuando comenzó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Yucatán, y se enteró que había encuentros entre estudiantes de diferentes facultades: “Era como una especie de reconstruir aquellos certámenes de resistencia de la Universidad de Heidelberg, como se habla en la opereta ‘El príncipe estudiante’”.

El maestro señala que en ese entonces no bebía cerveza. “Nada más que en determinadas ocasiones… me parecía amarga. No me gustaba. Entonces resulta que me dicen que el sábado iba a haber un recuento en ‘El Lucero del Alba’. Me acuerdo que fui y no aguanté”.

Pero desde mucho antes, ya había afición por la cerveza en Yucatán y, de hecho, señala el maestro en la “Revista de Mérida” hay publicados anuncios de la bebida. “La cerveza era lo que más predominaba”.

También recuerda que cuando era niño y acompañaba a su papá a las misas pontificales que oficiaba el arzobispo Fernando Ruiz Solórzano, al término de la celebración “que era larguísima, de casi cuatro horas”, iban al salón capitular para besar el anillo del prelado.

“Después que le quitaban su vestimenta, él quedaba sudando y ahí estábamos cuando le traían un vasito de cerveza”, relata.

La cerveza también ha sido inspiración para la literatura, como señala el escritor Víctor Garduño, quien en el pasado organizó el evento “Continuidad en los bares” y que consistió en leer obras literarias en céntricas cantinas de la ciudad.

El escritor, quien al igual que Álvarez Rendón desconocía que la cerveza tuviera su día de fiesta, aclara que la idea de leer en los bares no era por el alcohol sino para llevar literatura a lugares donde la gente no espera un encuentro con las corrientes literarias.

“Solo lo hice una vez, pero pudimos ver que dio resultado porque la gente que estaba consumiendo ponía atención y si había música pedía que la apagaran”, añade el maestro Garduño, quien inspirado en estos lugares y en la figura de un colega escribió el cuento “La pureza más grande”.

Jesús Rivera Alarcón, gerente general del Lucero del Alba, lugar donde cuentistas, novelistas y poetas suelen reunirse cada diciembre para celebrar el Día del Escritor, señala que la fecha, que bien podría ser un buen negocio, será una pérdida.

“Nosotros vivimos del alcohol, literalmente. Nadie esperaba la pandemia. Este Día de la Cerveza no nos beneficia. Vamos a ofrecer lo que tenemos, dar botanas y entregarlas en casa”.

Señala que, si bien no se puede brindar con cerveza, en el lugar se pueden consumir cocteles, micheladas y clamatos sin alcohol, jamaica, horchata y piña de chaya. “Manejamos cerveza sin alcohol, pero son las últimas piezas que nos quedan porque las cerveceras ya no están surtiendo, además, la gente no está abierta a la cerveza cero”.

Añade que la pandemia ha hecho que el negocio se reinvente y ellos le están apostando al servicio a domicilio (que nunca antes habían implementado) y bufé de botanas en el lugar de lunes a viernes de 12 del día a 6 de la tarde.— Jorge Iván Canul Ek