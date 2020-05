Día del Maestro: cuando la pandemia evidenció que lo suyo es vocación

La maestra Verónica Chan Amaro es una de las docentes que ha tenido que sacar fuerzas, desde donde en ocasiones no la hay, para continuar enseñando cada día a sus alumnos de preparatoria, a través de clases virtuales.

Adaptarse a esta modalidad de enseñanza, impuesta por la contingencia del coronavirus (Covid-19), no ha sido una labor fácil para los docentes, según reconoce la propia maestra en entrevista con Diario de Yucatán.

Supera el miedo a la tecnología

Para la maestra de preparatoria, quien suma 17 años en esta labor docente, el mayor reto a vencer fue el uso de la tecnología, pero también la distancia que se ha creado entre maestro-alumno, pues reconoce que resulta difícil ver si los jóvenes están aprendiendo.

“Mis clases (química y física) son unas de las menos preferidas de los muchachos”, admite.

A pesar de todo, cada día que ha sido una prueba y error en este nuevo sistema le ha valido para seguir probando herramientas y buscar la manera de que la comunicación se mantenga abierta.

“El trabajar en línea no es tan fácil como parece, mi trabajo se ha duplicado y a veces triplicado, me he sentido frustrada en ocasiones porque, al no ver de frente a los muchachos, no sé si en realidad el tema les quedó claro. Cuando les preguntas: ‘¿está claro, no hay dudas?’, responden ‘no maestra, todo está claro’. El no poder saber si realmente es así, causa frustración”.

Su experiencia al frente de la clase le ha valido para interpretar los silencios de sus alumnos, generación tras generación. No obstante, de manera virtual, es difícil interpretar esos mismos silencios.

Una triple jornada laboral

Pero una vez superada su propia frustración, la docente se sacude el día pesado y continúa buscando herramientas, pues antes está su compromiso por enseñar, especialmente en asignaturas tan complicadas como la suya.

Pero la enseñanza no es su único compromiso, pues además es coordinadora académica de la institución en la que labora, una función que ha aumentado debido a la pandemia.

La maestra Verónica (arriba a la derecha, con blusa morada) durante una reunión con los maestros de la escuela preparatoria en la que labora. Foto de Cortesía

"A distancia tengo que estar en constante comunicación con los maestros para que las cosas funcionen de manera correcta. Tengo que estar al pendiente de ver que los maestros estén puntuales en sus respectivas clases, supervisar que los muchachos estén en su clase virtual, y si no es así comunicarme con los tutores o padres de familia para informarles lo que está ocurriendo. Además tengo que mandar correos a mis supervisores”.

Debido a que la institución en la que labora es incorporada a la Uady, Verónica Chan debe asegurarse que los maestros sigan cumpliendo con el plan de estudios de la Universidad, así como los criterios de evaluación.

Más aspectos de su reunión con los profesores para coordinar las jornadas de exámenes. Fotos de Cortesía

La labor docente, también en casa

Si la doble función como maestra y coordinadora no fuera suficiente para considerarlo “doble jornada”, Verónica Chan al cerrar su sesión tiene qué enfrentar una nueva: la de ser madre.

La maesta Verónica Chan (al centro) rodeada de sus dos hijos y a compañada de su madre, el pasado 10 de mayo. Foto de Cortesía

Reconoce que la pandemia sí afectó la rutina familiar, y aunque “como madre debo supervisar y ayudar a mis dos hijos en sus tareas (…) nos ha costado adaptarnos (pero) a juventud es que aprenden rápido”, además de que ha encontrado en sus hijos otro apoyo ante la dificultad de su labor docente.

“Sí es algo difícil y complicado en esta contingencia, porque en un día normal llegamos de la escuela a comer y cada quien hacer sus actividades de lo que ya aprendieron en la escuela y ahorita no es así, requieren más de mi ayuda ambos. Trato de no estresarme preparandoles postres, regando mis plantas, jugando con ellos, barriendo el patio, entre otras cosas”.

Un Día del Maestro diferente

Ante el Día del Maestro, la supervisora escolar reconoce que extrañará a sus alumnos y el desayuno en el que convivía con los demás profesores, pero lo que más lamenta es que durante este mes se celebraría el concurso de Química, que tuvo que cancelarse debido al Covid-19.

En tanto, continúa cuidando de ella y su familia para seguir sana cuando sea necesario volver a la “rutina” escolar de manera presencial, que hasta el momento continúa sin fecha de regreso