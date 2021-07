Día Mundial del OVNI y la teoría de las pirámides en Yucatán (vídeos)

ESTADOS UNIDOS.- Este 2 de julio se celebra el Día Mundial del OVNI, en coincidencia con el aniversario del Caso Roswell. ¿Tú crees que existe la vida extraterrestre? Te contamos sobre el origen de esta celebración, algunos fenómenos que las autoridades han calificado como “inexplicables” y sobre el misterio de la alineación perfecta de las pirámides de Yucatán y el mundo.

¿Qué es un OVNI?

Antes de comenzar, vamos con la explicación de a qué se le llama OVNI. El término se suele asociar con los alienígenas y las formas de vida inteligente que provienen del espacio exterior. Sin embargo, se trata de aquellos elementos considerados como Objetos Voladores No Identificados.

¿Por qué OVNIS?

La primera vez que este término se utilizó fue a mediados del siglo pasado en Estados Unidos. El término original es “UFO”, es decir, Unidentified Flying Object.

Cuando se habla de Ovnis se piensa en formas de vida extraterrestre, pues el fenómeno carece de evidencia científica y está basado en avistamientos, fotografías o vídeos. Las misteriosas apariciones “inexplicables” se han observado durante décadas en todo el mundo y este tema invita a la curiosidad.

El caso Roswell

Este 2 de julio es también el aniversario del Caso Roswell, uno de los conocidos, que se centra en la caída de un objeto volador no identificado en una zona desértica de Nuevo México, el 2 de julio de 1947.

El fenómeno no pudo explicarse y causó una gran cantidad de hipótesis y teorías sobre naves y alienígenas.

Roswell se convirtió en uno de los destinos favoritos por ufólogos y seguidores del tema, tan es así que en la ciudad está el Museo Internacional del OVNI.

El misterio de las pirámides y su perfecta alineación

Una teoría que ha llamado la atención de los ufólogos es que los monumentos de culturas antiguas parecen tener conexión con los avistamientos. De acuerdo con History Channel, éstos se han reportado en lugares como las pirámides de Egipto, la Isla de Pascua y regiones de Yucatán como: Uxmal, Chichén Itzá y Acanceh.

Los expertos en ufología creen que los Ovnis son atraídos por la energía de esos lugares y que tuvieron que ver en la alineación perfecta que puede observarse hoy en día, cuando todavía es un misterio cómo lograron ser tan precisos en las construcciones y fenómenos de luz y sombra. A pesar de esto, los escépticos sostienen que solo se trata de una coincidencia.

Incluso, sostiene el medio citado, los trabajadores de Uxmal afirman estar habituados a ver luces en el cielo que no corresponden a ningún transporte aéreo conocido.

Avistamiento en Acanceh

Hace años, en Acanceh, dos jóvenes capturaron la imagen de un presunto Ovni sobrevolando la pirámide en el centro de la población. El objeto en cuestión era redondo, con luces de colores y parecía flotar en el cielo.

Algunos avistamientos de Ovnis considerados como reales

El Pentágono publicó el año pasado las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIS) por parte de sus pilotos, mismos que ocurierron en 2004 y dos de 2015.

Los vídeos ya estaban en internet

El Departamento de Defensa "publica estos vídeos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado", explicó el Pentágono sobre estas imágenes, que habían sido filtradas y llevaban circulando en la red desde 2007 y 2017.

Lee: CIA libera archivos OVNI para escépticos por cuarentena

El primer vídeo, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007; más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.

En 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente.

La primera grabación, conocida por los expertos como "FLIR1", muestra un objeto de forma oblonga, que se acelera fuera de la vista de los sensores.

Gimbal, el segundo Ovni desclasificado

En el vídeo llamado "Gimbal" se escucha a un miembro de la tripulación decir "mira esa cosa", en referencia un objeto volador que, según dijeron, parecía ir contra el viento en 2015.

Go Fast: "¿qué es eso, hombre?"

Por último, en la grabación conocida como "Go Fast", también del año 2015, se aprecia un objeto volador que parece estar sobre la superficie del agua y se escucha a los equipos militares preguntándose "¿Qué demonios es eso?" y "¿Qué es eso, hombre?".

El sitio web The Black Vault, dedicado a desclasificar documentos gubernamentales, fue el primero en destapar que la Marina estadounidense consideró que los fenómenos avistados fueron considerados ovnis por los equipos de especialistas.

¿Cómo celebrar el Día Mundial del OVNI?

Por lo general se celebra con manifestaciones en todo el mundo o visitas a los sitios emblemáticos. Sin embargo, la pandemia podría mermar la celebración y quizá algunos lo conmemoren viendo alguna serie o película desde casa.