Diagnóstico más eficaz

Identificarán la retinopatía con una aplicación

La retinopatía del prematuro es la primera causa de ceguera en México, señala la doctora María Ana Martínez-Castellanos, oftalmóloga y retinóloga pediatra, y líder de un proyecto que tiene como objetivo detectar a tiempo la enfermedad.

El proyecto, creado por el Hospital de la Ceguera APEC en alianza con Microsoft Philanthropies y otras organizaciones, consiste en un algoritmo basado en inteligencia artificial que, al detectar al tiempo la retinopatía del prematuro, ayudará a que menos niños pierdan la visión de manera permanente al recibir un tratamiento temprano.

Características

En una entrevista con Diario de Yucatán, la doctora Martínez-Castellanos señaló que la retinopatía del prematuro es una enfermedad que se produce en los ojos de bebés que nacieron antes de tiempo. La enfermedad se caracteriza por un crecimiento anormal de los vasos sanguíneos que hace que se desprenda la retina.

Cuando la retinopatía prematura se detecta a tiempo, con un tratamiento basado en inyecciones y en algunos casos laser, el 90% de los pacientes logra tener una visión suficiente y una vida normal.

Sin embargo, lamentó que en la actualidad, a pesar de que la ley obliga hacer revisiones a todos los neonatos (no solo a los prematuros), en muchos centros no se realiza, lo que ocasiona que la enfermedad no sea detectada oportunamente al grado de que hoy es la primera causa de ceguera en México.

La doctora Martínez-Castellanos informó que todos los niños que nacen antes de las 34 semanas presentan algún grado de retinopatía del prematuro; pero la gran mayoría “la libra”.

“De diez niños, tres van a tener retinopatía más grave y uno perderá la visión. Nuestros cálculos, de acuerdo a los números de prematurez que tenemos en México, tenemos un estimado de 12 niños ciegos diarios por retinopatía del prematuro desde Tijuana hasta Cancún”, explicó.

Revisión y algoritmo

Las estadísticas los llevó a realizar acciones contra la enfermedad, empezando con hacer obligatorio la revisión de todos los niños para poder identificar cosas que pudieran causar debilidad visual en los niños.

Otra acción fue la creación de un algoritmo que esté entrenado para el diagnóstico de la retinopatía prematura y para lo cual se tomaron unas tres mil fotografías y catalogarlas como ojos sanos y ojos enfermos. Así a través de una aplicación móvil el médico, el residente o la enfermera podrán tomar una foto al recién nacido y subir la imagen a una plataforma para que sea procesada por el algoritmo de inteligencia artificial.

“Esto no ayuda a acercarnos a un tratamiento temprano en niños que estaban destinados a perder la visión por enfermedades que son tratables”, indicó.

La doctora aseguró que la herramienta tiene un 86% de certeza. “El 86% es mejor que los humanos. Los humanos todavía tienen margen de error bastante más alto, particularmente si hay un oftalmólogo que no llevó entrenamiento”.

“No lo vamos a dejar a cero error porque preferimos que nos de falsos positivo a que no nos esté dando información de un niño enfermo que pase como sano. Es mejor que trasladen al niño y le digan que no tenía nada, a que lo trasladen y digan ¿por qué no lo trajiste antes?”.

La herramienta —que será lanzada a nivel mundial por la Fundación Bill Gates— aún no está disponible, pues se encuentra en sus últimas etapas de prueba.— Jorge Iván Canul Ek