Diario de Yucatán se une al Buen Fin: estas son las promociones

Precios especiales en suscripciones y vales de regalo

Igual que en anteriores ediciones, este 2020 Diario de Yucatán se suma al Buen Fin con promociones y descuentos especiales.

La gente interesada en leer información confiable y de primera mano tendrá la oportunidad de adquirir algunos de los paquetes exclusivos para el Buen Fin.

Paquetes en suscripciones del Diario

En suscripciones impresas hay tres paquetes: el primero es para una suscripción por 100 días por $823 y al contratarlo se regalará un vale de consumo por $500 en el restaurante Colonos.

El siguiente paquete se trata de una suscripción por seis meses por $1,428 y al contratarlo se le obsequiará un vale de consumo de $500 ya sea para los restaurantes Crabster o Sanbravo.

También está el de la suscripción por un año con un descuento del 40%, es decir, de $2,821 se queda en $1,693, y, por si fuera poco, al contratar se regalará un vale de consumo de $1,000.

El cuarto paquete es el de 18 meses, que también tiene un 40% de descuento sobre el precio, es decir de $4,025 solo se paga $2,415; además al contratar se obsequiará un vale de consumo de $1,500.

Si así lo desea, estos dos últimos paquetes se pueden pagar con las tarjetas de crédito participantes hasta en seis meses sin intereses; los dos primeros paquetes —los de 100 días y seis meses— se pueden pagar a tres meses sin intereses con las tarjetas participantes.

Estas promociones están dirigidas únicamente a nuevos suscriptores y a quienes deseen ampliar el paquete que tienen contratado. No aplica para renovaciones.

La suscripción impresa incluye la entrega a domicilio del periódico de lunes a domingo antes de la 7 de la mañana y acceso a todos los productos digitales del Diario.

Acceso ilimitado a yucatan.com.mx y a DYdigital

También hay paquetes para los productos digitales del Diario (versión hojeable y acceso ilimitado al sitio yucatan.com.mx) igual con un 40% de descuento.

La suscripción digital mensual está a $20 por promoción y lanzamiento (transcurrido el mes se empieza a cobrar la tarifa normal que es de $49.90), y la suscripción anual a $200 (el segundo año tendría un precio de $499).

En estos dos casos no aplica la promoción de meses sin intereses, pero sí se puede pagar con tarjeta de crédito, débito, transferencia o en tiendas de autoservicio.

Las contrataciones se pueden hacer al teléfono 999-942-22-35 o enviando un mensaje WhatsApp a los números 9992-33-71-02 ó 9993-50-22-92.

El horario de atención es de lunes a viernes 9 a.m. a 6 p.m.; sábado de 8 a 16:30 horas, domingo de 10 a.m. a 2:30 p.m. Lunes 16 (inhábil), de 9 a.m. a 2 p.m.

Al adquirir algún paquete (a partir de $200) participa en la promoción Compra y Gana, en la que se entregarán premios como laptops, consolas de videojuegos, televisores, gadgets, entre otros. Los suscriptores deben registrar su ticket de compra y seguir los pasos de la promoción en el sitio compraygana.megamedia.com.mx.— Jorge Iván Canul Ek