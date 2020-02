También con la pluma fue la lucha feminista

Sentado entre un grupo de escritores, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín destacó la importancia de preservar la vida y obra de los hombres de letras del pasado y el presente de Yucatán, como un legado para las nuevas generaciones.

El legislador participó en la presentación de la tercera edición del Diccionario de Escritores de Yucatán, ayer, en el Hotel Conquistador.

“En sus páginas podremos encontrar a los escritores de ayer y de los del tiempo presente, a las mujeres y a los hombres que han enaltecido el campo de la literatura yucateca de los últimos siglos con su talento creativo”, apunta el senador.

En su intervención, dijo sentirse honrado por la invitación y obligado en seguir apoyando este tipo de esfuerzos.

Entre las historias que se revelan en las páginas del libro, sobresale la del escritor “Gabriel Paz”, quien para la escritora Rosely Quijano León es un testimonio de que la lucha feminista también fue con la pluma:

Muchos olvidados

“María Cristina Martin de Álvarez, que era mejor conocida como Gabriel Paz, como muchas mujeres de aquella época, usaba el nombre de su esposo o un pseudónimo masculino. El tener aquí a esta mujer de Madrid que se muda a Francia y luego a México y su producción la hace en Mérida, nos muestra que, así como ella, hay muchos escritores olvidados”, comentó.

Rosely Quijano enfatizó la mayor participación de las mujeres en esta ocasión: “Esta tercera edición refleja una mayor participación de escritoras, en la primera hubo 24 y en la actual conté 42”, señaló.

Autores en maya

La académica Hilaria Maas Collí exhortó a quienes escriben en maya a no conformarse y no quedarse con la idea de que después de un premio no hay más.

“Hay que mejorar en la literatura maya, en la imaginación, en lo que queremos dar, en lo que escribimos y debemos contarlo como nuestros abuelos. Es nuestra tarea escribir temas de esta época”, afirmó.

Este es el décimo libro que el senador Ramírez Marín apoya en su publicación.

El Diccionario de Escritores de Yucatán es obra de Roldán Peniche Barrera y Gaspar Gómez Chacón.

