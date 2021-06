Digby, el perro de terapia que salvó a una mujer de quitarse la vida

Digby, un perro labradoodle de tres años, evitó que una mujer saltara de un puente sobre una autopista en Inglaterra, gracias a la intervención del cuerpo de bomberos donde se desarrolla como perro de terapia contra el trauma.

De acuerdo con el Servicio de Incendios y Rescate de Devon y Somerset (DSFRS, por sus siglas en inglés), citado por CNN en Español, tras el reporte de una mujer que pretendía lanzarse a la autopista desde un puente, los bomberos y oficiales acudieron, pero las negociaciones no lograron avanzar.

Ante esto, se solicitó la presencia de la mascota, que generalmente es parte del apoyo de las terapias de trauma tras un incendio. Era la primera vez que buscaban que Digby atendiera este tipo de emergencias.

This is Digby. Today he did something amazing and helped save a young woman who was thinking of taking her own life on a bridge over the M5 near Exeter (thread👇) pic.twitter.com/eMnIG0Dve7