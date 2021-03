Dios le envía una nueva misión

El padre Martín Cisneros atenderá en Los Ángeles

El padre Martín Cisneros Carboneros, superior de los Misioneros de Guadalupe de Mérida, recibió una nueva encomienda para servir en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe llamada La Lupita en El Monte, Los Ángeles, California.

El presbítero michoacano compartirá el ministerio con el sacerdote yucateco Carlos May Correa, quien ya se encuentra en La Lupita llevando la palabra de Dios a la feligresía, conformada en su mayoría por hispanos.

El padre Cisneros Carboneros llegó a la capital yucateca hace tres años para fundar la Casa de los Misioneros de Guadalupe, en la tierra de origen del fundador de los Misioneros de Guadalupe, el obispo Alonso Escalante por orden de los obispos mexicanos.

El sacerdote colabora en la parroquia de Santa Teresa de Calcuta de Ciudad Caucel y lo seguirá haciendo hasta la Semana Santa, dijo en una entrevista con el Diario.

El padre Cisneros Carboneros tiene 63 años de edad y 38 años de sacerdocio. Es originario de Jiquilpan, Michoacán.

Para obedecer la orden de sus superiores y ser párroco de La Lupita, el padre ya está tramitando su visa. Será la primera vez que trabajará en Estados Unidos.

Sus misiones

Recordó que en los primeros siete años de su sacerdocio fue promotor vocacional en Ciudad de México y en Guadalajara; después lo enviaron a Angola, donde estuvo 12 años. Ahí ayudó en la formación de los sacerdotes locales con buenos frutos.

“Los Misioneros de Guadalupe estuvimos 20 años dirigiendo el Seminario de Luanda (Angola)”, recordó.

Después estudió una temporada en Roma, Italia y posteriormente lo llamaron a México para dos servicios: el primero, ser rector del Seminario de Misiones; y segundo, ser director de Humanidades en la Escuela de Filosofía, Teología y Misionología.

Hace tres años fue enviado a Mérida para abrir la Casa de los Misioneros de Guadalupe con tres objetivos: colaborar en una parroquia, atender a los padrinos que se han unido a esta obra misionera y a la promoción de las vocaciones.

“Por la pandemia no pudimos cumplir al cien por ciento estos objetivos”, dijo el padre, pero con la apertura de las parroquias para el culto, ocurrido en septiembre pasado, comenzaron a trabajar.

“El padre Hugo Ciprian y un seminarista iniciaron un trabajo bonito y visitaron a algunos de nuestros padrinos”.

El tercer objetivo “no lo hemos logrado al cien por ciento: son las vocaciones y esas no la damos nosotros sino Dios. Pienso que todo tiempo es favorable para que Dios llame y él tiene su camino, sus modos de llamar y desde luego nosotros solo somos simples colaboradores, un instrumento en las manos de él”.

Al hablar de su nueva encomienda, el padre Martín Cisneros expuso que se trata del trabajo parroquial en La Lupita. Aunque por el viaje consideró necesario “desempolvar el inglés porque no lo he practicado casi en toda mi vida”, piensa que la comunidad será en su mayoría hispana, “entonces el español predominará”.

“Por lo que he estudiado y por mi experiencia de Angola tenemos las otras lenguas que pueden ser favorables para otras comunidades, como la Italiana y la portuguesa”.

Recordó la experiencia previa de los misioneros al atender la parroquia de San Pablo, en Los Ángeles, “se le dio un ambiente multicultural: estaba presente la comunidad estadounidense e hispana, a la que se le sumó la coreana, pues uno de los padres hablaba coreano y nos dio riqueza para atender”.

Ahora la parroquia de San Pablo ya es atendida por la Arquidiócesis. “Estamos en la parroquia de Santa Martha y próximamente estaremos en otra parroquia”.

El padre michoacano recibirá la parroquia La Lupita el primero de julio próximo en una ceremonia en la que también tomará posesión como vicario el padre Carlos May. Desde esa fecha, la responsabilidad del templo y gastos serán de los Misioneros de Guadalupe.

Enviado por Dios

Consideró que sí hay diferencias al atender comunidades rurales y de ciudades “pero lo que no cambia es Dios, si somos enviados de Dios, el Señor nos acompaña, y claro, las diferencias nos acompañan”, comentó. “Creo que Dios nos está invitando a dar el máximo y no es necesario preocuparse de qué vamos hacer”.

El sacerdote misionero vivió 11 años en Angola en tiempo de guerra y Mérida es estar en la gloria. “Nosotros no escogimos el lugar y si nos enviaron es para dar testimonio de Cristo y colaborar en la medida de lo posible a cambiar la situación pero siendo guerra civil fue muy difícil”.

Para él, “nuestro principal objetivo es ayudar a los no cristianos a conocer a Cristo y éste es un trabajo medio complicado porque nos topamos con la indiferencia religiosa, con personas que no les interesa nada”. Sin embargo, “es una constante en nuestra vida buscar a las personas que se han alejado o que definitivamente no comparten nuestra fe”.

Una bendición

Para el padre Cisneros fue una bendición ser misionero en Mérida, “en la tierra del obispo Alonso Escalante, encargado de fundar a los Misioneros de Guadalupe”.

“Somos el único instituto mexicano para la misión extranjera”, resaltó.

En Estados Unidos contactará a las comunidades yucatecas y michoacanas para vivir la fe y sus tradiciones así como otras comunidades.

El padre Cisneros agradeció a Dios que lo haya traído a Mérida, a la Arquidiócesis de Yucatán, a la parroquia de Santa Teresa de Calcuta y por ser enviado a Estados Unidos. “A los que voy a conocer y reconocer allá que estén abiertos a la acción de Dios, estamos dispuestos a colaborar con el Señor para que la comunidad se fortalezca”, afirmó.

En la Casa de los Misioneros de Guadalupe de Yucatán estarán el sacerdote Hugo Ciprián y el diácono Manuel Hernández, quien realiza su ministerio en la iglesia de Cholul.— Claudia Ivonne Sierra Medina

PARA APOYO

El padre Cisneros Carboneros tiene certificados de estudios en Filosofía y Teología, en el Seminario Interregional, de Tula, Hidalgo; Diplomado en Misionología, de la Universidad Intercontinental, de Tlalpán, Ciudad de México; Licenciatura Pontificia en Misionología por la Universidad Pontificia Gregoriana, de Roma; y doctorado en misionología, por la misma casa de estudios romana.

El padre Cisneros fue superior de la Casa Central de los Misioneros de Guadalupe, en la Ciudad de México, entre otros cargos.

De un vistazo

Estudios

El padre Martín Cisneros Carboneros, de los Misioneros de Guadalupe, tiene certificados de estudios en Filosofía y Teología en el Seminario Interregional de Tula, Hidalgo; Diplomado en Misionología de la Universidad Intercontinental, de Tlalpan, Ciudad de México, así como licenciatura Pontificia en Misionología y doctorado en Misionología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma.

Proyecto

El padre informó de un nuevo proyecto de los Misioneros de Guadalupe, que se trata de abrir una nueva misión en un país con mayoría musulmana, en donde el reto es mayor, pero “gracias a Dios ahora el papa Francisco fue a abrir las puertas en las tierras musulmanes con el viaje a Irak que acaba de hacer en estos días”.