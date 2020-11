Dirige hoy Juan Carlos Lomónaco a grupo alicantino

Lleva música a España

De la mano del maestro Juan Carlos Lomónaco, tres obras de compositores latinoamericanos, más una inspirada en México, se escucharán hoy en España durante el concierto que la Orquesta ADDA Sinfónica ofrecerá en su sede en Alicante.

El director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán asume por primera vez la batuta del conjunto alicantino, al que ve similitudes con la agrupación del Estado.

“La orquesta es joven, comparada con muchas de España y, sin embargo, se ha posicionado como una de las más importantes”, señala el maestro Lomónaco.

Otras coincidencias: el ambiente musical es “muy sano, gracias a que sus miembros tienen disposición de tocar”; los integrantes cuentan con “muy alto nivel”, proceden de varios países (15 en el caso de la agrupación de Alicante, 11 en el de Yucatán), y su sede está en provincia.

Con esta orquesta abordará el programa de hoy, conformado por “música con la que me siento muy afín”, asegura el director. El concierto empezará con “Tres esbozos latinoamericanos” para los que Aaron Copland se inspiró en temas mexicanos: Estribillo, Paisaje mexicano y Danza de Jalisco. Seguirá el Concierto para guitarra y pequeña orquesta, de Heitor Villa-Lobos, con la actuación solista del español Rafael Aguirre.

Después de una pausa se interpretará “La madrugada del panadero” de Rodolfo Halffter, obra especial para Juan Carlos Lomónaco por haberla compuesto un español emigrado a México en la Guerra Civil, historia cercana a la de la propia familia del director. El programa finalizará con la suite “Redes” de Silvestre Revueltas.

Grupo reducido

Al igual que la OSY, la Orquesta ADDA actúa con plantilla reducida, de unos 45 músicos en lugar de los 90 habituales que, con excepción de los alientos, llevan cubrebocas en el escenario.

La presentación con la Orquesta ADDA, con la que Juan Carlos Lomónaco comenzó a ensayar el martes pasado, pone fin a una visita de dos semanas y media a España, justo en momentos en que el país europeo refuerza las medidas de contención del coronavirus.

El director, que al llegar al país debió responder un cuestionario sobre su estado de salud, no ha afrontado problemas para cumplir su convenio con la ADDA. Mañana mismo saldrá de regreso a México y su llegada a Mérida se espera para la mañana del lunes, ya que al día siguiente debe encabezar el primer ensayo del nuevo programa de la OSY.

Una comparación final entre México y España, esta vez a nivel de la audiencia: el público “está aplaudiendo muchísimo, en forma muy agradecida y solidaria, tratando de llenar un poco el vacío que se siente en las salas”, afirma.

En el concierto de hoy se permitiría el ingreso de unas 400 personas en un recinto con capacidad para mil. “En el Peón Contreras también tenemos una cantidad reducida; para que el público se sienta absolutamente seguro es muy importante que la gente tenga sana distancia y use cubrebocas, esto da mucha tranquilidad para seguir adelante con una actividad que no es la misma si no es en vivo; internet ayuda, pero no hay comparación con un concierto en vivo”.— Valentina Boeta Madera

De un vistazo

Experiencia

Juan Carlos Lomónaco tiene experiencia dirigiendo orquestas en España, entre ellas la Nacional en dos ocasiones.

Invitación

Tenía invitación a conducir a la Sinfónica Nacional de México dentro de dos semanas, pero se canceló por las restricciones que aún impone la pandemia.