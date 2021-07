Diseñador de Tulum estafa a novia; por 61 mil pesos le dio un vestido malhecho

La joven identificada como "Pau" contó su historia a través de Twitter, ahí detalló como su amigo diseñador la estafó.

TULUM.— El diseñador Fernando Preda ha recibido cientos de ataques luego de que una joven asegurara en redes sociales que fue estafada por él. La usuaria de Twitter identificada como Pau Arevalos o "Pauli" como se hizo tendencia en la red social, contó cómo Preda le cobró 61 mil pesos por un vestido de novia mal hecho y lleno de manchas.

A esta queja se unieron un par de mujeres más, quienes aseguraron que también fueron estafadas por el diseñador de Tulum.

Me comprometí el 15 de agosto, pusimos fecha para el 19 de junio.

Yo quería mi vestido cuanto antes para poder librarme de ese "estrés".

El 27 de agosto decidí escribirle a Fernando Preda, diseñador paraguayo que vive en Tulum. "Amigo" a quien siempre admiré mucho. — pauarevalos (@pauliarevalos) July 13, 2021

Expone a Fernando Preda como estafador

El pasado 12 de julio, "Pauli" publicó un hilo en Twitter para contar cómo fue estafada por el diseñador Fernando Preda en la confección de su vestido de novia. La usuaria inició revelando que pagó 61 mil 400 pesos (3 mil 70 dólares) por un vestido de novia que no era lo que pidió.

El 12 de septiembre me envía el boceto del vestido y el presupuesto. pic.twitter.com/iFbxd9XkuI — pauarevalos (@pauliarevalos) July 13, 2021

La joven también indicó que Preda no cumplió con la fecha de entrega del vestido, el cual se acordó para finales de diciembre y se entregó en abril en muy malas condiciones. El vestido tenía manchas de tinta.

"Pauli" continuó relatando que fueron varias las transferencias bancarias que el diseñador le pedía para la compra de todos los materiales e incluso el envío. La mujer indicó que empezó a notar que algo andaba mal cuando le pedía al diseñador que le mostrara fotos de su vestido, pero éste le daba largas y al final no le enviaba nada.

El 17 de septiembre me pide USD 800 para comprar más materiales. Siempre que me pedía yo obvio le enviaba en el día. Confiaba en que me decía la verdad y estaba muy emocionada con mi vestido ❤️ pic.twitter.com/QpTvtvcf17 — pauarevalos (@pauliarevalos) July 13, 2021

Sin embargo, ‘Pauli’ comenzó a dudar del diseñador cuando este le daba largas para mostrarle una fotos de su vestido y se alargó la fecha de entrega.

Se acuerdan que mi vestido iba a estar "a más tardar para Navidad"? Bueno, a partir del 5 de enero empecé a escribirle casi todas las semanas.

Obviamente ya empezaba a preocuparme, no había visto ni media foto hasta ese momento pic.twitter.com/wuhtWbUsNO — pauarevalos (@pauliarevalos) July 13, 2021

¿Eso es un vestido de novia?

"Pauli" compartió varias capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con el diseñador Fernando Preda, quien en varias ocasiones le pedía dinero de forma "urgente", y ella siempre le depositaba.

El 20 de abril me envía la PRIMERA foto del vestido y me pide dinero por la caja?! pic.twitter.com/Ioh1vc8Qsh — pauarevalos (@pauliarevalos) July 13, 2021

También mostró el diseño final, el cual era un verdadero desastre, pues el vestido estaba mal hecho, manchado y no tenía nada de los supuestos accesorios por los que le cobró grandes cantidades de dinero.

Con esta imágenes la estafada demostró que Fernando no cumplió con nada de lo acordado, empezando por el diseño que no fue lo que le enseño antes de "confeccionarlo", y posteriormente, con el modo en el que entregó el vestido de novia, el cual envió en un saco manchado y no en la supuesta caja que tuvo que mandar a hacer especialmente para que este no se maltratara.

Pide disculpas

Debido a la gran cantidad de críticas que recibió el diseñador se vio obligado a bloquear sus redes sociales, pero antes publicó una imagen en la que aseguró que más adelante demostraría que era una mentira lo que Pau Arevalos expuso.

Pero por suerte todo tuvo un final feliz, 2 días antes de la boda fui a un outlet y compré mi vestido por muchiiiiiiiisimo menos y me quedó perfecto 😍💜😭🥳✨ pic.twitter.com/nm2wjUjAlX — pauarevalos (@pauliarevalos) July 13, 2021

No obstante, Fernando Preda regresó a las redes sociales para pedirle disculpas a "Pauli" además de asegurarle que le recompensaría el error que cometió.