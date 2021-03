Disfruta las playas del Caribe con paquetes todo incluido

Disfrutar del mar, la playa y dejarse consentir en las costas del Caribe de manera segura es posible de la mano de Cardinal Travel Store, agencia de viajes que realizó una alianza con la cadena AMResorts, para ofrecer paquetes de cuatro días y tres noches en Cancún o la Riviera Maya, en hoteles de cinco estrellas, que brillan por su calidad, seguridad y servicio.

La citada alianza comercial permitirá ofertar a los clientes la disponibilidad de siete hoteles: Now Jade Riviera Cancun, Now Sapphire Riviera Cancun, Now Emerald Cancun, Sunscape Akumal Beach, Dreams Natura Resort & Spa, Secrets The Vine Cancun, Dreams Riviera Cancun Resort & Spa. A ellos se sumarán otros más en los siguientes meses.

Armando Casares Espinosa, director general de Cardinal Travel Store, precisa que en total son 20 hoteles los que AMResorts tiene en Cancún y la Riviera Maya que se irán sumando paulatinamente a la oferta de la agencia de viajes.

Servicio de transporte

La ventaja de contratar un paquete con esta agencia de viajes en estos hoteles es que incluirán el servicio de transporte desde Mérida, con check in y check out preferencial, pues normalmente el registro de entrada al hotel es a las 3 de la tarde, y en este caso podrán disfrutar de las instalaciones y servicios desde las 12 del mediodía.

En tanto que en la salida, que debe ser a las 12, tendrán una extensión de tiempo hasta las cuatro de la tarde, de manera que aprovecharán y disfrutarán prácticamente de cuatro días completos de estancia.

Respecto a la transportación, para llegar a los hoteles a las 12 del día o un poco antes, tendrán salidas a las 7 u 8 de la mañana, desde un punto específico de la ciudad.

El concepto que están manejando es el de autobús charter, pues la intención es sacar un autobús cada fin de semana, o bien un vehículo de menor tamaño dependiendo del número de paquetes vendidos.

Todo incluido

De los hoteles que se tienen como opción, todos manejan la experiencia Unlimited-Luxury® , la cual incluye todos estos beneficios y va más allá del concepto todo incluido:

Acceso ilimitado a opciones gourmet a la carta sin necesidad de reservaciones.

Acceso ilimitado a bebidas nacionales e importadas.

Jugos de frutas y sodas ilimitadas.

Servicio a la habitación y de concierge 24 horas.

Servicio de mesero en la piscina y la playa.

Mini-bar reabastecido diariamente con sodas, jugos, agua embotellada y cerveza.

Servicio diario de camarista.

Sinfín de actividades diarias y entretenimiento nocturno en vivo.

Fiestas temáticas, bares frente al mar y puntos de entretenimiento.

Sin necesidad de brazaletes.

Todos los impuestos y propinas incluidas.

Wifi Gratis.

Además de los restaurantes y bares que funcionan durante el día y la noche, cuentan con cafés que están abiertos las 24 horas, en los que se puede tomar una bebida o degustar snacks.

El entrevistado destaca que los hoteles de AmResorts están en el programa de Clean Complete Verification, que garantiza que las instalaciones son sanitizadas, al igual que las habitaciones, de manera que cuando el huésped llega a su cuarto puede tener la seguridad de que está 100 % libre de Covid-19.

En la transportación también se cuidará este aspecto, pues se entregará a los pasajeros un kit de desinfección, que incluye toallas desechables, desinfectante, spray y gel desinfectante, y algo muy importante, para que todos tengan la certeza que viajan seguros, se pedirá a todos los pasajeros una prueba de Covid.

Explica que es requisito que los pasajeros se hagan la prueba de coronavirus en un lapso no mayor a 72 horas antes del día del viaje, la cual deberá realizarse en las Farmacias del Ahorro, donde el precio de la prueba es de $345.

Cuando vayan a abordar el autobús deberán presentar la prueba con un resultado negativo, y se les reembolsará el costo de la misma, de manera tal que será gratis.

Si algún pasajero llegara dar positivo en la prueba, se tendrá la flexibilidad para que puedan cambiar el viaje para otra fecha.

Paquetes y fechas

Los paquetes que ya están disponibles son para las siguientes fechas: del 1 al 4 de abril, del 4 al 7 y del 8 al 11 de abril.

Para informes o adquisición de los paquetes puede enviar un correo a: monserrat@cardinaltravel.mx jorge@cardinaltravel.mx o reserva@cardinaltravel.mx o llamar a los teléfonos 9999004575 o al 9991408443.

Consulte más información https://outlet.cardinaltravel.mx/

(I.S.)