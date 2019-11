Disfruta regresar “a casa”

Néstor Benítez tiene un cariño por su secundaria

La emoción de regresar “a casa” se nota en las palabras y expresiones del profesor Néstor Miguel Benítez Can, quien es egresado de la primera generación de la Secundaria general No. 9 “Edmundo Villalba Rodríguez”, quien años después fue docente en esa institución, a la que siempre regresa cuando se realiza algún evento especial.

Tal fue el caso anoche, cuando se clausuró la Semana Cultural que tuvo lugar como parte de los festejos por el 25 aniversario de la institución.

Néstor Benítez estudiaba en la primaria “Francisco I. Madero” a tres cuadras de donde actualmente se ubica la Secundaria General No. 9 en el rumbo de la Petronila, y fue en ese entonces cuando se fundó la secundaria que era una necesidad en el rumbo y que padres de familia venían solicitando desde 1990, hasta que en 1994 se hizo realidad.

Cuenta que como no se tenía local, en la primaria donde estudiaba se habilitaron tres salones que se usaban como bodegas para que ahí funcionara la secundaria. Así que no cambió de edificio, pero sí de escuela e ingresó al primer grado de secundaria junto con otros 75 jóvenes, recuerda.

Señala que durante seis años permanecieron en esa escuela y luego, de acuerdo a la necesidad que se fue generando año tras año al aumentar los grupos, se rentó una casa a la vuelta de la primaria que se ocupaba para atender a los alumnos, hasta que en el año 2000 se inauguró el edificio que hasta hoy ocupa la secundaria.

A él ya no le tocó estudiar en esas aulas, pero regresó pronto a ellas como docente, pues en 2010 se incorporó a la plantilla del colegio para impartir Matemáticas.

Para él fue muy emotivo regresar como profesor a la escuela de la que egresó porque tuvo una cálida bienvenida por parte de profesores que le dieron clase, y de quienes asegura recibió los mejores consejos de vida, pues los maestros no sólo se preocupaban por lo académico sino por la formación humanas.

Indica que durante unos cuatro años dio clases en el plantel, y posteriormente por así convenir a sus necesidades, pidió su cambio a la secundaria No. 13 del fraccionamiento Las Américas, donde hasta hoy labora.

No obstante, siente que la Secundaria General No. 9 es su casa y así lo confirma cuando asiste a alguna actividad que ahí se realice. Esta vez no fue la excepción y participó en las celebraciones del 25 aniversario del plantel.

El lunes pasado se realizó una caminata desde el edificio que fuera la primaria “Francisco I. Madero”, que hoy funciona como Centro de Atención Especial, hacia la Secundaria para recordar que los primeros años funcionó ahí.

Luego, en el marco de un homenaje en el que se hizo una remembranza sobre el plantel, se develó una placa conmemorativa.

Los siguientes días se efectuaron concursos de oratoria, declamación, cantos, torneos deportivos y un rally, entre otros; y anoche se cerraron los festejos y la Semana Cultural con una noche bohemia.

El actual director de la Secundaria No. 9 es el profesor Rafael Pinto Villanueva.

El primer director que tuvo la escuela fue José Pinzón Mejía, a quien le siguió la profesora Teresita Mezo Peniche, quien estuvo presente ayer en los festejos.

Hoy día la Secundaria “Edmundo Villalba Rodríguez” tiene 12 grupos, en los que se atiende a unos 450 alumnos en el turno matutino, y otros 400 en el vespertino.— Iris Ceballos Alvarado