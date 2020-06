Disney cambia una atracción

Splash Mountain dejará de basarse en estereotipos

ORLANDO (AP).— La popular atracción Splash Mountain de los parques temáticos de Disney cambiará su diseño, hasta ahora vinculado a la película de 1946 “Song of the South (Canción del Sur)”, que muchos consideran racista, por uno inspirado en “The Princess and the Frog (La princesa y el sapo)”, la cinta animada de 2009 que tiene una protagonista afroamericana.

Los cambios se harán en la atracción tanto de Disneylandia, en California, como de Magic Kingdom, en Florida, informó en días pasados la compañía.

Disney aseguró que trabajaba en estas modificaciones desde el año pasado, pero el anuncio llega en momentos en que empresas alrededor de Estados Unidos hacen ajustes a antiguas marcas a raíz de las protestas derivadas de la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco.

“El nuevo concepto es inclusivo, uno con el que todos los visitantes se podrán identificar e inspirar, y refleja la diversidad de las millones de personas que visitan nuestros parques cada año”, manifestó Disney.

La atracción hizo su debut en Disneylandia a finales de la década de 1980.

“La princesa y el sapo” es una cinta animada ambientada en la década de 1920 en Nueva Orleans, que trata sobre Tiana, a la que se considera la primera princesa afroamericana de Disney.

Splash Mountain Estereotipos

“Song of the South” se basa en estereotipos de raza y aborda temáticas del sur de EE.UU.

Uncle Remus

La atracción en los parques de Disney combina actores reales con caricaturas y música y sigue al antiguo trabajador de una plantación, Uncle Remus, quien encanta a un niño blanco con fábulas sobre animales parlantes.

Sin difusión

Disney nunca ha lanzado “Song of the South” en ningún formato doméstico en Estados Unidos, pero sus personajes sí se han mantenido en Splash Mountain.