Disney World reabre al público: así serán ahora las visitas a sus parques

ORLANDO.— “El lugar más mágico del mundo” reabrirá sus puertas luego de casi cuatro meses con nuevas reglas para ayudar a evitar la propagación del COVID-19.

Magic Kingdom y Animal Kingdom de Walt Disney World reabrirán el sábado, mientras que Epcot y Disney's Hollywood Studios lo harán cuatro días después (el miércoles).

Ducks at Magic Kingdom Park were up at the quack of dawn, ready to welcome guests back to The Most Magical Place on Earth. 🦆 #DisneyMagicMoments ✨ pic.twitter.com/a1sndk6Mhg — Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) July 9, 2020

Reapertura en medio de rebrote

La reapertura tiene lugar en medio de un enorme repunte de infecciones de coronavirus en el estado de Florida en las últimas semanas.

Muchas ciudades y condados de la entidad retomaron recientemente restricciones que se levantaron en mayo, cuando el número de casos parecía ir a la baja.

Former Imagineer Maggie Elliott is ready to share some stories and magical anecdotes about the original opening of Walt Disney World Resort. Take in the history of this exciting time and how many Disney Legends made it happen. #DisneyMagicMoments✨ — Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) July 10, 2020

Todos los parques de Disney en Orlando cerraron a mediados de marzo en un intento por frenar la propagación del virus.

Universal Orlando y SeaWorld Orlando cerraron más o menos al mismo tiempo, pero reabrieron hace varias semanas luego de implementar medidas similares para proteger del virus a clientes y trabajadores.

¿Cómo serán las visitas a Disney World?

Las nuevas medidas de Disney incluyen el uso obligatorio de cubrebocas y distanciamiento social.

Los visitantes necesitarán realizar una reservación para ingresar al parque y no se les permitirá visitar más de uno.

Tanto clientes como empleados tendrán que tomarse la temperatura al entrar al parque.

Los espectáculos de pirotecnia y desfiles fueron suspendidos para evitar las grandes concentraciones de personas