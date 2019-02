Doble celebración religiosa

Expresan su fe en el patrono de los laringólogos

El presbítero Carlos Ceballos García bendijo las gargantas de los feligreses que la mañana de ayer, en la fiesta de San Blas, asistieron a misa en la iglesia de la Candelaria.

San Blas, considerado patrono de los laringólogos, fue un obispo cristiano al que se atribuye el milagro por el cual se fijó en su fiesta la bendición de gargantas.

La tradición dice que el santo salvó a un niño al que se le había atorado una espina de pescado en la garganta: tomó dos velas y, formando una cruz con ellas, las pasó por el cuello del menor, que inmediatamente quedó libre de la obstrucción.

El acto de las velas en la garganta fue replicado ayer en la Eucaristía que reunió a decenas de personas, que media hora antes de comenzar la ceremonia ya habían abarrotado la iglesia.

Fue tal la afluencia que muchos devotos debieron seguir la celebración en el atrio, donde integrantes de grupos apostólicos vendían tortas y tacos de cochinita.

Muchos llegaron con velas para ser bendecidas y los que no las adquirieron en un puesto cercano.

La colocación de velas en la garganta se efectuó después de la lectura del Evangelio y en lugar de la homilía. Y así, mientras la gente entonaba los cánticos litúrgicos, los ministros colocaron las velas en el cuello de hombres, mujeres y niños.

Entre los asistentes estuvo José Luis Sáenz Ramírez, quien se declaró devoto de San Blas desde que escuchó al padre Fernando Escobar Fajardo (que en paz descanse) hablar de él durante una misa en la iglesia de María Auxiliadora, cerca del Parque Kukulcán.

En aquella ocasión el sacerdote invitó a quienes tuvieran problemas de la garganta a que asistieran a una celebración que oficiaría el padre Álvaro Carrillo Lugo en Cristo Rey.

El señor Sáenz Ramírez, quien en aquel entonces solía morderse mientras comía, acudió entre 4 y 5 de la mañana a la misa, en la que había una larga fila de personas. “Pero me tocó. Los hermanos que hacen la unción me pusieron las velas y me curé de mi mal”, dice el devoto. “Me curé, pero todo lo que me ha pasado me ha acercado más a Dios”.

En la misa de este domingo también se regresó la imagen de la Virgen de la Candelaria a su nicho habitual, un día después de su fiesta. Pero antes, buen número de feligreses se colocó frente a la figura para besarla o tocarla.— Jorge Iván Canul Ek