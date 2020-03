Domingo mágico y musical

Una iglesia invita a su kermés y a su festival de la risa

Con el fin de recaudar fondos, la parroquia Santa María Goretti del fraccionamiento Vergel III, realizará este domingo 8 una gran kermés, que incluirá el festival de la risa con la participación del mago Korbel, el tío Salim y el cantante Felipe de la Cruz, entre otros artistas.

El festival, que tendrá lugar en la parte trasera de la iglesia y con entrada gratuita, será de 8 a.m. a 8 p.m., de manera simultánea a la kermés.

Así, quienes acudan por la mañana disfrutarán de los espectáculos desayunando tacos o tortas de cochinita, salbutes y tamales; a la hora del almuerzo habrá escabeche oriental, relleno negro, entre otros guisos; y por la noche, venderán panuchos, tortas y otros platillos.

A las 8 a.m., el primero en salir a escena será el mago Korbel; a las 8:40 a.m. estará el mago Salim; a las 9:20 a.m., el comediante Eduardo Salazar “El Box”; a las 10 a.m., los payasos Relojito y Relojín; y a las 10:40 a.m. música en vivo a cargo de Henry Star.

A las 11:20 a.m. se espera el show de Globito y Bizcochito; a las 12 del día actuará Rubén Echeverría, imitador de Rigo Tovar; a las 12:40 p.m., estará el comediante Francisco Ríos “Zapote”; a la 1:20 p.m. la cantante Angélica Porras, conocida como Jenny de la Riviera Maya, y a las 2 p.m. los cómicos regionales Cahuito y Xtupita.

El programa continuará a las 2:40 p.m. con Cheto; a las 3:20 p.m. estará la cantante Paloma Balandra; a las 4 p.m. será el turno de un imitador de Juan Gabriel; a las 4:40 p.m. estarán los payasos Chupirul y Caramelo; a las 5:20 p.m. habrá música de saxofón; a las 6 p.m. estará la cantante Reyna Adriana; a las 6:40 p.m. el cantante Felipe de la Cruz y a las 7 p.m. un imitador Tony Polo.

En la kermés también habrá torneos de fútbol para niños y papás, mini ferias, tómbolas y más sorpresas.

Durante la jornada habrá misas de 7 a.m. a 12 i.m. y a las 7 p.m.— Iván Canul Ek

