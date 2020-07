Donación, una manera de amar

Hablemos de Bioética

La donación de tejidos y órganos provenientes de una persona viva, sana o enferma es lícita una vez asegurada la funcionalidad de la mutilación y el trasplante. Aunque se produzca una disminución física, la ciencia y técnica médica debe asegurar el control suficiente de eventuales crisis derivadas de la intervención.

Esta donación representa una solución de gran importancia y trascendencia en beneficio de una tercera persona, la cual se halla en gravísimo peligro.

La donación de un órgano propio a otra persona, pariente, amiga o desconocida, constituye un acto heroico y de gran sensibilidad ante la necesidad del prójimo. Es un gesto semejante al buen samaritano que se arriesga en favor del otro y comparte lo que tiene a favor de la salud y la vida del enfermo (cf Lc 10,29-37).

En el plano de la caridad evangélica, esta donación significa “el amor más grande” (cf Jn 15,13), hasta el sacrificio de sí mismo, como Jesucristo nos dio ejemplo en la cruz. En este sentido la donación de órganos no sólo es lícita, sino expresión de la más grande virtud: el amor (cf 1Cor 13,13).

En el trasplante, el órgano sano, mutilado al donante, continuará con vida en el cuerpo del receptor. Así se cumple de una manera plena el quinto mandamiento, puesto que se honra la vida humana al dar oportunidad al prójimo que sufre algún padecimiento grave de sobrevivir.

Sobre los órganos pares o capaces de recuperación (riñón, córneas oculares, pulmón, médula ósea, hígado, etcétera) se reconoce la validez de esta intervención médica, ya que la facultad física, aunque disminuye, no se suprime.

La Iglesia reconoce la noble labor de los médicos y, sobre todo, de los donantes que aceptan colaborar en los trasplantes. Incluso se ha mencionado la posibilidad de donar y obtener una de las glándulas sexuales, que —con todas las medidas prudenciales de la herencia— abran también a la facultad de ofrecer el don de la vida en el ejercicio propio de respectiva paternidad o maternidad.

Siendo sumamente respetuosos de la vida e integridad humana, se hace referencia a la práctica de disponer de una parte vital del organismo (como el corazón). No se trata, desde luego, de hacer morir a una persona, ni de disponer arbitrariamente de su cuerpo o destruirlo, sino de dar lugar a que una vida humana, la del receptor, pueda continuar. Toda donación de órganos debe ser definitiva, si no, no sería auténtica donación. Y, desde luego, se hace con la firme esperanza de que resulte con vida.— Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos, licenciado en Bioética