¿Dónde comprar tenis en Ciudad de México?

La Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos, es la más grande y poblada del mundo hispanohablante. Con su gran densidad de población, es completamente esperable que la demanda de tiendas en las que adquirir diferentes accesorios sea muy grande. Esto sucede también con lo que respecta a cualquier tienda de tenis. Al ser una ciudad tan grande y bella, con miles de lugares para visitar y actividades para hacer, ¡tener unos tenis que nos calcen de maravillas es indispensable! Es recomendable que comiences a echarle un vistazo a tu proximo par.

En este artículo recomendamos que visites la página web o cualquier tienda física de la tienda de tenis Innvictus, dado que es cien por ciento probable que encuentres allí lo que sea que estés buscando en este momento. Desde los últimos lanzamientos de las marcas más relevantes a nivel internacional, hasta los modelos clásicos, todo está disponible para que tú elijas lo que más te convenga en cuanto a precio y comodidad.

¿Qué tipos de tenis puedo encontrar en esta tienda?

Son muchísimos los pares de tenis que puedes probarte en la tienda, o que puedes elegir en la página web. Es posible que estés buscando un calzado cómodo y bello, para poder utilizar de manera casual con tus jeans, faldas o shorts. Dentro de este estilo se encuentra una gran variedad de precios que varían según el material del tenis, la marca y lo que ofrece. Por ejemplo, las clásicas de lona pueden tener un precio menor a $1000, y los que ofrecen cámara de aire simple, pueden elevarse un poco más. Todo depende cuánto estés dispuesto a gastar y de tu estilo a la hora de vestirte.

Por otro lado, están los tenis diseñados específicamente para realizar deporte. En esta tienda de tenis encuentras bellos y sobrios modelos de marcas clásicas ideados para el running, deporte favorito de muchas personas hoy en día, por menos de $2000. Si eres fanático de correr, pero los días de calor te amedrentan, te sugerimos elegir los tenis que tengan exterior de malla, para dejar respirar la piel de tus pies correctamente y disfrutes de tu jornada de entrenamiento.

Por supuesto que encuentras también los tenis perfectos para jugar al básquetbol. Los modelos son muchos y para todos los gustos: más clásicos, en colores neón, negros, estilo retro. Solamente debes definir presupuesto y cómo quieres combinar tu ropa deportiva con tus tenis y, ¡listo! El par de tenis perfecto está aguardándote para formar parte de tu rutina deportiva.

¿Cuál es la diferencia entre tenis de running y los de básquetbol?

La principal característica por la que debes elegir el tenis correcto de acuerdo al deporte que quieres realizar, es que de ese modo evitarás cualquier molestia innecesaria luego de realizar deporte. El básquetbol y el running son dos actividades muy elegidas hoy en día, y cada una de ellas precisa de un tipo de calzado diferente.

Los tenis de básquetbol deben tener una muy alta capacidad de amortiguación, debido que los movimientos en este deporte suelen incluir saltos altos y giros bruscos. Es por eso que también tienes que buscar un calzado que sostenga tu tobillo pero no te quite movilidad, y que posea una buena suela antideslizante. Los tenis de running encuentran una similitud: la amortiguación es clave para reducir el impacto a la hora de golpear contra el suelo, y para evitar lesiones no solamente en los tobillos, sino también en las rodillas. En este caso tienes que buscar una suela resistente pero blanda, para que tu pie realice los movimientos naturales, sin impedimentos.

Un último tip: si eres de los que prefieren salir a trotar por la noche, no olvides elegir un par de tenis con tela reflectora, para reducir los riesgos de que quienes transitan en auto no te vean a la hora de cruzar las calles. (I.S.)

¿Qué tipo de tenis es tu favorito?