Dones al servicio del prójimo

Mons. Patrón hace un llamado a la solidaridad

“Todo lo que sea humano, todo lo que sea cristiano hay que activarlo. Esta es una gran oportunidad que nos da la pandemia: debemos activar todo y no quedarnos con algo porque ese ha sido nuestro gran mal”, expresó el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong, secretario para los Seminarios de la Sagrada Congregación del Clero.

Durante su participación en el conversatorio “Fratelli Tutti y sus luces para jóvenes audaces” que realizó la Universidad Marista de San Luis Potosí y transmitida desde su página de Facebook, el prelado exhortó a los alumnos a “no guardarse ningún don o talento; mejor que lo pongan en actividad”.

La reconstrucción de México será posible si colocamos todos al servicio de los demás, dijo el yucateco cuando le preguntaron ¿Qué facultad humana necesita levantar la mano para que resurja la esperanza en la pandemia de Covid-19?

Durante la transmisión vista por más de 300 personas, entre público general y alumnos de las universidades y escuelas maristas, el arzobispo yucateco retomó puntos sobre la Encíclica Fratelli Tutti, de 2020, del papa Francisco y respondió varias preguntas.

“Desde niños tenemos que crecer en la paciencia, en el servicio, en la generosidad, en creer en otra persona y en el amor; esto que tenemos desde niños se convierte en una experiencia que nos da muchísima alegría: buscar el bien de los demás”, indicó.

Estas cualidades son la mejor vacuna contra la moda del egocentrismo y el narcisism de hoy día. “Esa unión de sentimientos nos lo da Jesucristo”, aseguró el funcionario del Vaticano.

El bien a los demás

Dijo que a veces los muchachos se preguntan si vale la pena hacer el bien a alguien más. “Ellos mismos se dan cuenta que Jesús nos ve y nos abraza a todos porque él no dio la vida únicamente para los buenos sino también para todos nosotros siendo pecadores”, subrayó.

Precisó que un hermano marista, Enrique López, que estuvo en Yucatán por muchos años, los enseñó a hacer apóstoles y los preparó muy bien para la primera comunión y les dijo que ya debían comenzar a enseñar catecismo. “¿Se pueden imaginar a niños de siete y ocho años enseñando a otros niños?”

“El hermano marista nos enseñó en dar aquello que habíamos recibido, es decir, no teníamos que esperar, podíamos compartirlo con los demás y así comenzamos a dar catecismo a niños más pequeños enseñándoles el Padre Nuestro y el Ave María y haciéndoles preguntas del catecismo”.

“No hay que esperar hasta graduarse, no hay que esperar hasta casarse, no hay que esperar a tener una profesión o ser muy importante en un trabajo, no, hoy se comienza”, afirmó.

Uno es apóstol porque todos los días es discípulo.

Indicó que cuando una persona se pregunta ¿Qué es lo que Jesús haría en esta situación? “viene a la mente, al corazón y a la voluntad una inspiración del Espíritu Bueno, del espíritu del amor que nos hace amar y amar”.

“Para los que creemos en Jesucristo esto es una experiencia que viene de lo alto porque Jesús nos hace amigos, nos hace cercanos, nos reconoce a cada uno en nuestro valor, nos ama como somos. Esa experiencia nos permite ver a los demás así”, remarcó el prelado.

Cultura del abandono

“En un discurso de la Pascua, el Papa comentaba que a veces muchos jóvenes sienten que dejaron de existir para otros, para su familia, para la sociedad, para la comunidad que nadie les hace caso. Se sienten como invisibles, se sienten abandonados”, dijo. “Hoy debemos romper esta cultura maliciosa del abandono, de la no consideración y hay que abrirnos a que existe el otro y yo necesito del otro y el otro también me necesita”.

Monseñor Patrón Wong recordó que todos son hermanos y cada uno tiene una voz propia. “Y la fraternidad, la amistad social, esta comunión de diferentes voces viene cuando aceptamos que hay muchas voces y muchas tonalidades; esto no es un límite sino una riqueza, una interacción”.

“Recordemos que una de las novedades de la revelación de Jesucristo a la humanidad es que Dios es uno y trino, es decir hay una tremenda unidad, un amor trinitario, en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una trinidad, una familia y esa unidad dentro de la diversidad, esta unidad dentro de la trinidad es lo que podemos nosotros comenzar a vivir en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra universidad y por su puesto en todos los lugares donde Dios nos coloque”.

“El amor fraterno es ese mandamiento nuevo y toda nuestra vida debe tener ese plan de crecimiento: ser hermanos”, finalizó monseñor Patrón para dar paso a las preguntas de los jóvenes .— Claudia Ivonne Sierra Medina

