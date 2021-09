Dormir bien y Covid-19

La melatonina ayuda a reducir la inflamación

La melatonina no es solo uno de los principales sincronizadores del sueño, sino que su función es importante en los procesos inflamatorios, pues cuando los niveles son adecuados ayuda a disminuir la inflamación, por esa razón se ha usado en algunos países como coadyuvante en el tratamiento contra el Covid-19.

Esta hormona permite también un estado óptimo del sistema inmunológico, por lo que protege de manera general contra enfermedades, siendo que la persona se vuelve más vulnerable a enfermarse cuando su cuerpo no produce suficiente melatonina, lo cual ocurre comúnmente por malos patrones de sueño.

Guadalupe Terán Pérez, especialista en medicina de sueño, explica que la melatonina es una hormona que se produce en la glándula pineal, en el cerebro, y se empieza a procesar a partir de la oscuridad, siendo a la mitad de la noche su pico máximo y disminuye al amanecer.

“Es uno de los principales sincronizadores del sueño, pero para obtener la cantidad adecuada de esta hormona hay que dormir el número de horas suficientes de acuerdo con la edad, ya que esto tiene relevancia en los ritmos de sueño, lo que significa que se debe dormir cuando hay oscuridad y estar despiertos durante el día. Esto es lo que ayuda a tener bien los procesos reguladores, es decir, que el reloj biológico funcione de manera adecuada, pues el cuerpo responde a esos ritmos, y ciertas funciones del sueño profundo que se dan a la mitad de la noche ayudan a la regulación rítmica de la temperatura corporal y a tener un sistema inmunológico fuerte”.

Los relojes biológicos también actúan en diferentes órganos del cuerpo, y están sincronizados gracias a la melatonina.

“Si no se duerme bien y en el momento adecuado hay una respuesta inflamatoria, más riesgo de problemas cardiovasculares, metabólicos como un aumento a la resistencia a la insulina, riesgo de carcinogénesis, mayor riesgo de obesidad y sobrepeso”.

“Cuando los relojes internos no están alineados y no se duerme bien no se secreta de manera adecuada la melatonina”.

Contra el envejecimiento

La especialista indica que esta hormona tiene otras funciones, es considerada como un antioxidante, pues ayuda en la producción de radicales libres, que cuando se rompe el equilibrio genera la muerte celular y el proceso de envejecimiento, por lo que es un antioxidante natural.

Destaca que la melatonina ayuda a reducir las citocinas inflamatorias. Es en este sentido que ha cobrado relevancia en relación con su uso como coadyuvante para tratar a pacientes con Covid-19, pues se sabe que en esta enfermedad un factor clave para que la persona evolucione a un estado grave es la cascada a la respuesta inflamatoria.

“Si hay una reacción exagerada de citocinas pro inflamatorias se agrava la enfermedad, y la melatonina controla la respuesta inmunológica para ayudar a la recuperación”.

Enfatiza que la melatonina en general tiene una función de protección de los órganos en sus niveles normales, pues protege las células.

Es por ello que cuando se duerme menos de seis horas, la persona está más propensa a enfermarse de cualquier cosa, desde un resfriado hasta enfermedades virales más graves.

La especialista manifiesta que hay estudios respecto al uso de la melatonina en grupos importantes en España y Argentina, estudios clínicos en los que se aplica la melatonina a pacientes hospitalizados, en dosis grandes, como coadyuvante, es decir, no se suspende el tratamiento que se le esté dando, sino que es un auxiliar que ha mostrado una mejora en la respuesta inflamatoria, para evitar sepsis posteriores y ayudar en la recuperación con buenos resultados, hay varios artículos publicados al respecto.

También hay estudios adicionales que hablan de una mejora en el efecto de las vacunas al usar melatonina como parte del proceso de vacunación, pues ayuda a tener una mejor generación de anticuerpos y a regular la respuesta inmunológica.

Al menos siete horas

La doctora Guadalupe Terán apunta que una persona debe dormir al menos siete horas, y debe hacerlo en el período de oscuridad, cuando se alcanza un sueño más profundo, esto puede ser entre las 11 de la noche y las seis de la mañana, aunque la hora de dormir depende del cronotipo de cada quién.

Explica que quienes tienen un cronotipo intermedio, duermen en el lapso de tiempo ya descrito, pero quienes son más diurnos duermen a las 9 de la noche y se despiertan a las cuatro o cinco de la mañana; y quienes son nocturnos inician su ciclo de sueño a la una o dos de la madrugada y despiertan a las ocho o nueve.

Lo importante es cómo se siente la persona al despertar, si se siente descansada, con energía y de buen humor, está durmiendo adecuadamente.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

Sueño: Importancia

Dormir adecuadamente y tener un estilo de vida saludable ayuda a tener un sistema inmunológico fuerte.

Melatonina exógena

Con la edad, la producción de melatonina disminuye, razón por la que los adultos mayores pueden tener problemas de sueño. Para esos casos se puede usar la melatonina exógena en pastillas, siempre prescrita por el médico, pues puede interactuar con otros medicamentos y hay también enfermedades específicas con las que no se puede prescribir.

Insomnio

Ante el insomnio, que puede ser una secuela de Covid y afectar la calidad de vida con cuadros de depresión y ansiedad, es importante acudir al especialista para recibir ayuda.