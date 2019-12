Especialistas piden que la restricción del sueño sea considerada y abordada como un problema de salud pública porque el número de personas que la padece es excesivo.



Yoali Arana, coordinadora del Centro de Sueño y Neurociencias, aseguró que actualmente la población mexicana, incluidos adultos pero también infantes y adolescentes, duerme menos que hace cuatro décadas.



También precisó que un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reveló que solo 15.4 por ciento de los niños en edad escolar y 17.3 por ciento de los adolescentes duermen suficiente y que la restricción del sueño en estas poblaciones es de entre dos y tres horas diarias.

En conferencia de prensa, la también investigadora universitaria advirtió que el hecho de disminuir tan solo 78 minutos de sueño durante una noche repercute en las funciones ejecutivas, tales como la atención, la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas y la conducta; aunado a ello, dormir poco es factor de riesgo para trastornos degenerativos y para el sobrepeso y la obesidad, entre otros.



Si bien la restricción de sueño tiene muchas causas, Yoali Arana destacó el hecho de que el sueño no es valorado socialmente como algo indispensable para la vida y la salud: “Se piensa que es perder el tiempo o que el que duerme mucho es un flojo, pero el sueño no es un lujo porque no dormir afecta nuestra salud”.