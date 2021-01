Dos “bandos” del Covid-19

Los incrédulos y los extremistas, en una parodia

Unos creen que el coronavirus no existe, que es un invento; y otros creen tanto en su existencia que toman medidas extremas para no contagiarse. Estos polos opuestos se plantean en la obra “Que el miedo no ande en burro”, donde se presentan en un tono de comedia.

Así lo cuenta Norma Rodríguez, quien realizó la dramaturgia de esta obra, que también dirige y en la que participa como actriz.

La presentación del montaje será mañana, a las 21:30 horas, en la página Facebook Mérida es Cultura.

La actriz apunta que el proyecto fue creado específicamente para el Mérida Fest 2021, por lo que se dio a la tarea de retomar todas esas cosas que están pasando a su alrededor, y alrededor de toda la sociedad y el mundo, para crear una comedia en la que además de divertir y entretener se diera la pauta para la reflexión.

Explica que en la obra, “X’Lucrecia”, el personaje que interpreta, no cree en el Covid-19, por lo que no usa cubrebocas y hay personas a su alrededor que tampoco creen en la enfermedad y no les importa cuidarse.

En contraste, otros personajes de la obra están paranoicos por la pandemia, piensan que con cualquier cosa se pueden contagiar y llegan a los extremos para evitar el posible contagio.

Con la obra buscan hacer reflexionar sobre el tema, concienciar a la sociedad sobre la realidad del Covid-19 y la importancia de cuidarse, pero sin ser extremistas, como se parodia en la obra.

Norma Rodríguez detalla que cosas que están pasando ahora, como la persona que por estornudar ya cree que tiene coronavirus y llama al 911, se plantean en la obra.

Todo se presenta en un tono cómico, que acaba siendo reflexivo.

En el montaje participan: Aida Durán “Bartola”, Tino Carrillo, Jorge Chablé y Míriam Chi.

Como asistente de dirección está Willy González; en los controles técnicos, Luis Felipe Ávila;,y la grabación del espectáculo estuvo a cargo de Dante Pérez.

La obra es para toda la familia y de acceso gratuito.— Iris Ceballos Alvarado