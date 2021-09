Dos diseñadoras cruzan los límites

LONDRES (EFE).— La elegancia depurada de la española Carlota Barrera se fundió con el mundo del deporte, y la técnica de corte sin retales de la chilena Lupe Gajardo se convirtió en dadaísta en la presentación de sus respectivas colecciones, ayer en la Semana de la Moda de Londres.

“Quería sacar el fútbol de su contexto y hábitat natural, tradicionalmente masculino, y llevarlo donde creemos que debe estar”, dice Carlota, cuya firma sorprendió con su propuesta de inspiración deportiva, sin perder la identidad de la marca.

Dos mundos que pueden parecer inconexos, el fútbol y la moda, se encuentran en la colección mixta para la primavera-verano 2022. “Ambos generan pasión y comunidad, fuera de lo formal y lo estético”, reflexiona la diseñadora, que recurrió tanto a las siluetas de la década de 1970 como al universo futbolístico para crear las propuestas.

Aplicar logos, franjas y mensajes a los principios de la sastrería clásica de Savile Row fue un reto que le resultó divertido y le descubrió la manera casi orgánica en la que encajan. De esa mezcla resultan trajes de chaqueta confeccionados con tejidos técnicos (originarios del mundo del deporte), camisas en tela de impermeable, prendas impresas que simulan el delineado del campo y los carteles para reclutar jugadores en los equipos de barrio y álbumes de fotos.

Clubes

En el vídeo de presentación, rodado en el interior de una escuela en el este de Londres, se ven prendas para los clubes AS Roma, LOCS Lille, FC Porto y el Athletic Club de Bilbao. “Creemos que todas las industrias están avanzando hacia un futuro más brillante e inclusivo, y queremos no solo ser parte del cambio, sino también acelerarlo”, apunta la diseñadora, cuya idea es reforzada con el mensaje “Join our team (Únete a nuestro equipo)” que se lee en algunas de las prendas.

La vibrante y provocadora propuesta de Lupe Gajardo no tiene desperdicio: la chilena presentó en vídeo creaciones para la primavera-verano 2022 basadas en el dadaísmo.

Como el movimiento artístico del siglo XX, la colección busca la “aceptación de la mezcla, de la variedad; del caos puede surgir mucha belleza”.

En sus prendas hechas a la manera de collage conviven “cosas que a simple vista no se corresponden, ya sea por cultura o tradición”.

Mezcla ideas y textiles de diferentes orígenes (Kenia, Brasil, Dinamarca, Chile y Reino Unido), que dan como resultado piezas como una túnica violeta eclesiástico decorada con una máscara femenina brasileña.

Estilo de vida

La colección transmite la evolución en el cambio del estilo de vida después de los confinamientos. “En ésta se privilegia el impacto visual a través del color mientras que la anterior era un estudio de formas y siluetas en el desarrollo del sistema de patronaje zero-waste (sin residuos)”, señala.

Reconoce que nunca había recurrido tanto al color pero era preciso para bañar de energía las prendas sin sacrificar el desarrollo técnico. La diseñadora trabaja con cortes de tela rectangulares y cuadrados sin generar desechos, lo que se corresponde con la liberación de la silueta binaria (hombre o mujer) que persigue.

Precariedad

La chilena Lupe Guajardo dice que “de la escasez también surge mucha belleza”. Su colección primavera-verano 2022, presentada ayer en Londres, es “precaria en términos de materiales, hay que buscar en lo que ya hay y sacar lo mejor de ahí”.

Aprovechamiento

La diseñadora sigue la filosofía de aprovechamiento del “patchwork”, que requiere de mucho tiempo, trabajo artesanal y detalle, pero al mismo tiempo ofrece resultados complejos e impactantes.