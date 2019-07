Dos meses para ser Monster Hunter

En la convención Tsunami llega la afición al máximo

Dos meses de esfuerzo se llevaron con calma: una idea, un personaje, el diseño en papel y cómo transformarlo en realidad en la mente.

Papel, cartón, engrudo, tela de contacto, alfileres de seguridad y fomy.

Para los aficionados al cosplay, asistir a la convención Tsunami —que ayer finalizó en el Centro de Convenciones Siglo XXI— es ocasión para caracterizarse a lo grande.

Así lo considera Miguel Toraya, yucateco de 24, estudiante de Diseño Gráfico y aficionado a los videojuegos, quien junto con sus amigos Giovanna Velázquez Yam y José Alfredo Martiñón Santos acudió al evento como un cazador del videojuego “Monster Hunter”.

“Lo hago porque me divierte y me gusta, me encantan los videojuegos y en especial ‘Monster Hunter’, por eso decidí hacer mi propia armadura, para vivir el ambiente del Tsunami con el personaje con el que me identifico”, señala.

Le tomó dos meses realizar su armadura de fomy blanco. Lo más difícil fue elaborar el casco porque debía ajustarse a la cabeza y tener un tamaño proporcional al cuerpo, además de ser cómodo.

El de Miguel tiene estructura de cartón y recubrimiento de fomy. El de José Alfredo tiene como base un antiguo casco industrial de plástico, al que se le adaptaron los ornamentos.

En el caso de la armadura de Giovanna, tiene características de un unicornio.

En promedio cada joven invirtió $600 en el vestuario, siendo el fomy el material más costoso. Según apuntan, el costo varía dependiendo de los elementos añadidos al traje, pues algunos tienen efectos lumínicos, cristales y accesorios originales.— Emanuel Rincón Becerra