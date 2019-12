Dos promesas del arte local

Milagros Lara y Francisco Pechan, en La Cúpula

Con las exposiciones “S-Útil” de Milagros Lara y “El espacio derramado” de Francisco Pechan, el Centro Cultural La Cúpula se viste de gala este fin de semana en La Víspera y La Noche Blanca.

Diana Castillo Castro, directora de La Cúpula, explicó que esta exposición es una propuesta de Gerda Gruber, pues tanto Milagros como Francisco se han formado con ella, y es la primera colaboración de la Fundación Gruber Jez A.C. con el Centro Cultural.

Precisó que son dos exposiciones que abren hoy, de 8 de la noche a dos de la madrugada; la entrada es gratuita y accesible para personas con discapacidad. Los artistas estarán presentes y sus obras a la venta.

Milagros Lara, de 24 años de edad, señaló al Diario que como artista diría que lleva trabajando toda la vida, pero en su obra lleva alrededor de cuatro años. “Desde pequeña siempre me interesó el ámbito artístico en general, todo lo que involucraba lo estético, el movimiento, yo dibujaba lo que veía en las paredes y poco a poco me fui formando en los caminos de la danza y ahí me interesó la expresión y la creatividad”.

Milagros ha trabajado la escultura, el dibujo, el movimiento en todo lo posible, le gusta escribir y no se limita a una disciplina, le interesa la voz, la gráfica y todo lo que puede abordarse desde una perspectiva artística. Opina que el arte está en todas partes y sólo es cuestión de observarlo, por ello su labor artística es ir recolectando situaciones, imágenes, cosas, en general, como extractos de realidad y compartirlo a las personas.

“Me inspira caminar en la calle, escuchar música, me encantan las palabras, y creo que todo es como un licuado para que pueda hacer mis creaciones”, dijo la entrevistada.

Francisco Pechan, de 29 años, presentará “El Espacio Derramado”.

Se especializó en el taller de escultura y luego la Fundación Gruber Jez le abrió las puertas; la obra que presentará hoy es parte de la residencia de los últimos dos años en la fundación.

El gusto por la escultura le vino a Francisco por la posibilidad de explorar las formas volumétricas, el espacio, la luz.

Un tema específico de su obra es la parte biológica y orgánica de la naturaleza y en el último año estuvo enfocado en esculturas sobre la metamorfosis, que son las que exhibirá. “Pensando en la idea de la metamorfosis se me ocurre que en Yucatán estamos en un proceso metamórfico en el arte, donde la gente va evolucionando poco a poco su pensamiento”.— Luis Iván Alpuche Escalante

Ubicación

El Centro Cultural La Cúpula está en la calle 54 número 407, entre 41 y 43 del Centro.

Milagros Lara

“S-Útil” constará de 19 piezas, algunas son en papel y otras en tela, muestran lo cotidiano que Milagros recolecta en su mente y luego plasma en papel o tela.

ESAY

Milagros y Francisco Pechan son egresados de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ESAY

Curaduría

La curadora es Leila Voight, presidenta de La Cúpula.

