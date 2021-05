Dos yucatecas en el Vaticano

Visita de Dulce María Sauri y Margarita Díaz

Como parte de las cápsulas “Miradas en el tiempo” del Centro Cultural Prohispen, la presidenta de la asociación, Margarita Díaz Rubio, compartió una anécdota personal, que califica como “la más maravillosa que he tenido en mi vida”.

“Durante el interinato (en la gubernatura del Estado) de Dulce María Sauri, que fue del 14 de febrero de 1991 al 1 de diciembre de 1993, ella tuvo la oportunidad de ir a Europa para promover cosas de Yucatán y en uno de esos viajes tuve el privilegio de acompañarla”.

“Fue un viaje muy interesante pero lo más interesante y lo más importante de eso, para una servidora, fue que Dulce María, como gobernadora de Yucatán de ese entonces, llevaría las credenciales del gobierno de México a la Iglesia del Vaticano por primera vez. No sé si ustedes recordarán que hasta 1991 la Iglesia y el Estado estaban separados, entonces Dulce llevó una Biblia de regalo a San Juan Pablo II”.

“Tal y como indica el protocolo, tanto Dulce María como yo nos vestimos de negro, llegamos al Vaticano y nos sentamos a esperar la entrada de Su Santidad Juan Pablo II. Lo vimos llegar rodeado de gente, con televisión y con todo, entonces Dulce María Sauri de Riancho le dio las cartas; él no nos podía bendecir porque nuestra presencia era una cosa de Estado, no era personal, católica, sin embargo yo si llevé un sabucán que contenía algunas cruces que le pedí bendijera. Lo mejor de todo y lo que recuerdo como algo muy especial es que vino un grupito de gente y se lo empezó a llevar y no pudo conversar mucho tiempo con nosotras, sobre todo con Dulce, porque he de confesar que yo estuve callada”.

“A los pocos minutos se empezó a ir y al estarse yendo me volteó a ver; Dulce ya estaba recogiendo sus cosas, pero cuando volteó a quien alcanzó a ver fue a mí y dijo: ‘Governatrici, governatrici al mando’ y me guiñó el ojo. Esta acción me causó profunda gracia y me dibujó una sonrisa en los labios. La verdad es que Juan Pablo II tenía mucho carisma, tenía una lindura. Luego, cuando salimos, él pasó con su automóvil y con su brazo nos dijo: ¡Adiós! ¡adiós!”.