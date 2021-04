Dos yucatecos ganan bienal nacional de pintura

Jimena Gamboa y Emilio Said, en los primeros sitios

En el marco del inicio de la IX Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) ayer se inauguró la exposición de la V Bienal Nacional de Pintura “José Atanasio Monroy”, en el Museo de Arte Contemporáneo “Fernando García Ponce” Macay.

La inauguración se realizó por la mañana, horas antes del acto de apertura de la edición de la Filey 2021.

La exposición está integrada por 65 piezas de diversas técnicas, temas y autores del país.

Los ganadores

En la V Bienal Nacional de Pintura, organizada por la Universidad de Guadalajara, resultaron ganadores en representación de Yucatán: Jimena Gamboa Nieto y Emilio Said Charruf, primer lugar en las categorías de artistas emergentes y artistas consagrados, respectivamente.

Los artistas estuvieron presentes en la ceremonia.

En la apertura participaron Celia Rosado Avilés, secretaria general de la Universidad Autónoma de Yucatán; Enrique Martín Briceño, director general de la Filey; Elba García Villareal, directora de la Fundación Cultural Macay, A.C., y Rafael Pérez y Pérez, director del Museo de Artes Contemporáneo “Fernando García Ponce” Macay.

Cercanas

Enrique Martín expuso que desde el inicio de la Filey que organiza la Uady ha estado cerca de la Universidad de Guadalajara, que fue invitada de honor en la tercera edición.

Año con año la UDG ha estado presente en la Filey con sus publicaciones de muy alta calidad y en 2018 la relación se estrechó con la presentación, en el marco de la Filey, de la Bienal de Pintura “José Atanasio Monroy” que permitió a los visitantes ver las piezas seleccionadas de la tercera edición de la Bienal, lo que motivó a participar a más artistas yucatecos, dijo.

“El año pasado, aunque no tuvimos Filey, colaboramos en la difusión regional de la convocatoria de la V Bienal Nacional de Pintura ‘José Atanasio Monroy’ y el resultado no pudo ser más satisfactorio, dos pintores de Yucatán obtuvieron los primeros lugares: Emilio Said, en la categoría de artistas consolidados, y Jimena Gamboa, en la categoría de artistas emergentes”.

“Además varios creadores de la región quedaron seleccionados”, indicó.

Expuso que esta exposición de las obras ganadoras y seleccionadas de la Bienal culmina en el marco de la Filey 2001 como muestra de la fructífera relación con la UDG, en particular con el Centro Universitario de la Costa Sur que organiza con cultura UDG la Bienal.

Explicó que la exposición permite ofrecer al público una muestra del estado del arte de la pintura en nuestro país.

“Parafraseando el lema de la Filey 2021, puedo decir que en este caso la pintura nos acerca”.

Martín Briceño expuso que esta edición de la Filey se realizará hasta el 2 de mayo y la mayoría de más de 200 actividades serán virtuales, a las cuales pueden acceder desde la una plataforma virtual a la cual se accede desde www.filey.org, para ingresar a las salas virtuales donde se harán las actividades: literarias, exposiciones, académicas, artistas, infantiles, entre otros con grandes voces de Iberoamérica.

Añadió que desde el inicio de la Filey se han incorporado las artes y también como parte del programa, este domingo (25) inaugurarán en el Museo de la Ciudad tres exposiciones.

Recordó que el portal de la Feria tienen una exposición dedicada al caricaturista Quino, es una aportación de la embajada de Argentina en México, país invitado de la Filey.

A su vez Rafael Pérez y Pérez indicó que existen muchos esfuerzos que abren las puertas a la nueva normalidad.

En cifras

Expuso que convocar a la participación de creadores plásticos a la Bienal es uno de esos esfuerzos que permiten que la sana distancia impuesta por las características de este momento les reúna en torno a la quinta edición de un evento en el que se registraron 2,634 obras de 1224 creadores plásticos.

Citando al poeta Horacio “una pintura es un poema sin palabras, por lo que las narrativas visuales abren igual un vínculo al público, para su lectura e interpretaciones”, expuso.

Celia Rosado Avilés, secretaria general de la Uady, hizo la declaratoria inaugural de la exposición de la bienal.

Buena respuesta

De las obras recibidas en la bienal, 1,793 fueron para la categoría de artistas emergentes y 841 para artistas consolidados. Se registraron 2,634 piezas de 1,224 creadores plásticos.

Después de la inauguración se realizó un recorrido por la exposición.

La exposición de la bienal estará abierta hasta el 26 de junio.— Claudia Sierra Medina