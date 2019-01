Drácula y su origen, en un nuevo libro

Planeta presenta adelanto de nueva obra del personaje

Bram Stoker es un niño enfermizo que apenas sale de su casa. Una noche, la fiebre que le asalta casi a diario lo lleva a las puertas de la muerte.

Su niñera, Ellen Crone, echa a todo el mundo de la habitación del pequeño y lo salva por medios que nadie conoce. Tras este episodio Bram se recupera y crece su fascinación por Ellen.

Él y su hermana Matilda descubren cosas muy extrañas de la niñera y antes de que puedan hablar con ella ésta desaparece.

Obsesionado con ella, quince años más tarde los hermanos vuelven a reunirse para encontrarla y sus caminos se cruzan con el del Conde Drácula…

Inspirada por notas y textos escritos por el propio Stoker, la precuela de Drácula revela no solo el origen de Drácula y el de Bram Stoker, sino la historia de la enigmática mujer que les conecta en la vida.

Ofrecemos un fragmento del libro “Drácula. El origen”, de Dacre Stoker y J.D. Barker (Planeta, 2019), con traducción de Julio Hermoso y el permiso de Grupo Planeta México.

Cuaderno de notas…

¿Por dónde empezar? Hay tanto que contar y un tiempo tan escaso y valioso para contarlo… pero yo sé cuándo cambió todo.

Llegado el final de una semana en concreto, yo habría sanado, nuestra querida Nana Ellen se habría ido y una familia estaría muerta. Comenzó de un modo bastante inocente, escuchando un poco a hurtadillas. No éramos más que unos niños —yo tenía casi siete años; Matilda, ocho— y, sin embargo, aquella temporada otoñal jamás caería en el olvido. Y empezó con tan solo dos palabras.

Octubre de 1854.

—Enterrado vivo— volvió a decir Matilda en voz baja—. Eso es lo que dijo. De verdad que la oí.

Aunque ella era un año mayor que yo, pasaba en compañía de mi hermana Matilda muchas horas de mis días, en particular cuando me quedaba confinado en mi cuarto, igual que lo estaba ese día.

Nos encontrábamos de pie ante mi ventana y Matilda señalaba hacia el puerto.

—Ma dijo que el hombre estaba enfermo y que, cuando suplicó ayuda, los hombres que respondieron cavaron sin más un agujero en la tierra y lo empujaron dentro. ¿Qué tipo de persona hay que ser para hacer eso? Sinceramente, ¿cómo pudieron participar los demás?

—Ma no ha dicho semejante cosa —objeté.

Seguí con la mirada la dirección de su dedo e intenté ver a través de la niebla que ascendía del agua.

—Sí lo hizo. Si le preguntas por ello, estoy segura de que negará haberlo dicho, pero se lo contó a Pa cuando él regresó de trabajar no hace más de veinte minutos. Corrí a explicártelo enseguida.

Intenté no sonreír, porque sabía que Matilda sólo me había contado aquel cuento con la intención de levantarme el ánimo, pero aun así se me curvaron las comisuras de los labios, y me pegó en el hombro.