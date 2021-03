Dramaturgias del yo en La Rendija

Del 12 al 24 de abril, vía internet, con Ana Ramírez

Partiendo de premisas concretas, visuales y sonoras, y de los sentidos en general, se buscará detonar la creatividad con una exploración del yo en la que cada participante indagará en su propia historia para descubrir potencialidades que generen textualidades y se lleven a la expresión artística.

Todo ello sucederá en el taller “Cartografías de un cuerpo. Dramaturgias del yo”, que impartirá Ana Lucía Ramírez Garcés, egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y con un Máster de Creación Literaria por la Universidad Carlos III de Madrid.

La actividad forma parte de Laboratorio Profunda Piel de Iberescena y el Teatro de la Rendija, que se compone de varias actividades y talleres, como éste que dará inicio el lunes 12 de abril.

Ana Lucía explica que le interesa mucho cómo el actor puede ser también autor, director y creador, pues considera que todos los actores forman parte de la creación de la dramaturgia.

Señala que a partir de estímulos buscará potenciar y detonar la creatividad de los participantes.

Se indagará en el archivo y el documento, y en las cosas que las personas a lo largo de la vida van recopilando de historias familiares e individuales, “que nos forman y conforman como seres humanos a partir de vínculos emotivos, objetos susceptibles de ser memoria”.

La actividad está enfocada no solo a los dramaturgos, sino a todos los creadores que tienen la intención de desarrollar una dramaturgia con un lenguaje transversal.

Está particularmente dirigida a quienes desean indagar en la dramaturgia del yo, en su propia historia, en crear un discurso que lo mismo pueda servir para teatro que para cine, literatura, artes plásticas y música.

¿Quiénes son? y ¿Qué los constituye? son algunas preguntas en las cuales los participantes deberán reflexionar. “Somos en buena medida nuestros recuerdos, objetos, memoria, y qué pasa si se pierde, qué nos queda”, expresa Ana Lucía, quien añade que hay que pensar también en la memoria en el espacio, en lo que ya no está, porque “pensamos en las palabras y no en los silencios, en lo presente y no en lo ausente”.— Iris Ceballos Alvarado

De un vistazo

Fechas

“Cartografías de un cuerpo. Dramaturgias del yo” se desarrollará los días 12, 13, 16, 19, 20, 23 y 24 de abril, de 18 a 20 horas por medio digital.

Inscripciones

La cuota es de $600. Se puede solicitar informes al correo produccionteatrodelarendija@ gmail.com. También se puede consultar la página de Teatro La Rendija en Facebook.