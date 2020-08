Duelo luminoso con el Requiem de Fauré

En una casona del barrio de La Mejorada, justo en la esquina de la calle 59 con 50, se escuchaba una música singular. Al principio pensaste que se trataba de un disco, seguramente algún coro europeo, pero conforme te acercabas comenzó a sonar más “real”. No te quedaste con la duda, bajaste corriendo del camión y preguntaste qué era esa música.

-Es el coro, que está ensayando, te dijeron.

-¿No es un disco?

La secretaria, que se llamaba Juani, se echó a reír.

-No, no es un disco.

Continuaste con las averiguaciones. Así supiste que se trataba del Coro Yucatán que dirigía el maestro Jorge Medina Leal, ilustre yucateco, te enterarías después, que había dirigido coros en Europa y que tenía una carrera impecable y prestigiosa como director de coros.

El coro ensayaba en la desaparecida Escuela de Música Coral de Yucatán, donde se impartía la carrera de Dirección Coral, adscrita al entonces Instituto de Cultura de Yucatán (ICY, hoy Sedeculta).

El plan de estudios para director de coros incluía solfeo, armonía, contrapunto, historia del arte, piano, canto, idiomas como italiano, francés y alemán (el amplio, amplísimo y casi infinito repertorio coral, por no citar al operístico, requiere dominar al menos la pronunciación en los idiomas en los que fueron compuestas las obras musicales) y pertenecer a ese maravilloso coro, entre otras asignaturas que te dejaron maravillada.

A esas alturas los únicos coros que habías escuchado eran los de las iglesias (sin ofender), que cantaban al unísono, máximo a dos voces, las típicas canciones que todos conocemos y que por desgracia distan mucho, pero muchísimo, de las obras maestras de música sacra escritas por Mozart o Bach, por ejemplo, y que solo se interpretan ocasionalmente en bodas particulares o en forma de concierto, si es que tenemos suerte, y que ponen a prueba la buena o pésima acústica de la iglesia en turno. Lástima, porque nos tenemos que conformar con las versiones en español, más populares y cercanas a la gente como “Alabaré” o “Señor me has mirado a los ojos” (¿o es “En mi barca”?). Como sea, el caso es que definitivamente lo que estabas escuchando era otro nivel, otro universo que querías conocer.

-Quiero solfeo, armonía, francés e italiano, anunciaste.

-Si no es menú, dijo Juani. –Tienes que tomar todas las materias por semestre, son cuatro años, ocho semestres.

Por poco te vas para atrás, era casi casi una licenciatura (de hecho lo era, de alguna forma). Ni modo, no quedaba más que inscribirse. Lo bueno es que en esos momentos no sabías el rumbo de tu vida. Tal vez la música era tu destino.

Tu abuela acababa de fallecer. Fue el primer dolor más grande del que tienes memoria, la primera gran pérdida, la primera orfandad. El día que murió, sus zapatos seguían esperando por ella en el coche, los árboles se veían más verdes y el sol enceguecedor, todo lucía irreal.

Con su muerte comenzaron las pesadillas: Tu abuela crucificada boca abajo frente al espejo de su tocador, pidiendo ser salvada del infierno o del purgatorio. Te dijeron que debías rezar, pero no te gustaba, siempre rezar te pareció muy impersonal y mecánico. Así que las pesadillas continuaban, porque no sabías como salvar a tu abuela.

Te dijeron que para entrar al coro tenían que saber, mediante audición, si eras soprano o contralto. Lo que faltaba, si tú no cantabas ni bajo la regadera, pero en fin.

Entraste a un gran salón con un piano. Un viejito de lentes te pidió entrar y comenzó a tocar “Las mañanitas”. Te pidió que cantaras. Cantaste. “Son puras cuartas”, te dijo, “lo más fácil para afinar”. No sabías de qué estaba hablando.

-Eres soprano, anunció.

La palabra se quedó sonando en tu cabeza por mucho, mucho tiempo.

“Soy soprano, soy soprano”, decías para tus adentros con orgullo y sorpresa. Claro, si era como un título nobiliario.

El gusto duraría poco tiempo. Pronto entenderías que era solo una tesitura y que, de hecho, es la más común entre las mujeres.

Al primer ensayo llegaste tarde. Ahí estaba el “viejito”, que resultaría ser el gran maestro Jorge Medina Leal, director del coro.

-¿Te crees estrella o qué?, te preguntó con fuego en los ojos. La reprimenda por llegar tarde sorprendió a todos porque el maestro dejó que te quedaras (por lo general corría para siempre a los que llegaban tarde). Tal vez ese día estaba de buen humor, nunca supiste.

El coro comenzó a cantar. Una compañera se acercó a ti para que leyeran juntas las partituras, y aunque sabías leer notas, no entendías nada. El piano tiene “dos voces”, por decirlo así (mano izquierda, mano derecha: melodía y acompañamiento, por decirlo así), y ahora tenías un sistema de cuatro pentagramas, uno por cuerda (tenores, sopranos, contraltos y bajos).

Las notas ascendían a la negrura de la noche y al aire tibio, en latín, y de pronto te dieron muchas ganas de llorar. No sabías por qué. La letra era la siguiente:

Requiem aeternam dona eis, Domine

Et lux perpetua luceat eis

Te decet hymnus, Deus, in Sion

Et tibi reddetur votum in Jerusalem

Exaudi orationem meam

Ad te omnis caro veniet

(Dales, Señor, el descanso eterno y que la luz perpetua brille para ellos. Para Ti, oh Dios, se canta un himno en Sion y para Ti entregan ofrendas en Jerusalén; atiende mi oración, todos los mortales van a ti)

Era el Introit y Kyrie del maravilloso Requiem del compositor francés Gabriel Fauré. Una misa de muertos. Y tú en plano duelo. Qué ironía.

El Requiem continúa según el orden de la misa con Offertoire, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei et Lux Aeterna, Libera me e In Paradisum, cada movimiento más luminoso y sublime que el anterior, cada uno, una súplica llena de esperanza, lirismo, inocencia y belleza celestial. No sabías el tamaño del cielo hasta que escuchaste esta obra.

Fauré escribió sobre su réquiem: “Se ha dicho que mi réquiem no expresa el miedo a la muerte y ha habido quien lo ha llamado ‘un arrullo de la muerte’. Pues bien, es que así es como veo yo la muerte: como una feliz liberación, una aspiración a una felicidad superior, antes que una penosa experiencia”.

No pudiste cantar en muchos días porque la emoción te hacía un nudo en la garganta y también porque no era lo mismo tocar el piano, donde las notas ya están ahí, que producirlas con el propio cuerpo, tener que afinarlas uno mismo, no es igual, es complejo, orgánico y, además, tienes que aprender a escuchar a los demás, cuatro pentagramas, cuatro voces diferentes, pronunciar correctamente y, aparte, ver al director mientras lees las notas. Uff.

“Quien canta sus males espanta”, reza un dicho entre los músicos.

Esta era la mejor manera de rezar. Cantando. No quisiste buscar a Dios, pero él te encontró a ti para darle paz a tu alma.

A diferencia del Requiem de Mozart, lleno de dolor e ira, el de Fauré está lleno de luz y ternura, aunque tiene momentos llenos de intensidad que te erizaron la piel una y otra vez, como el “Liberame” que sonaba soberbio en la voz del tenor Víctor Rubio y que tú sentías que era la súplica de tu abuela pidiendo “Libera me, Domine, de morte aeterna” (libérame Dios de la muerte eterna).

Otro momento inolvidable de este Requiem estaba a cargo de la soprano Mia Monforte, un tierno, casi infantil “Pie Jesu”. Ojalá hubiera estas versiones grabadas en algún lado aparte de para siempre en tu memoria, pero hay otras increíbles.

Conforme pudiste cantar el Requiem de Fauré, ensayo tras ensayo, las pesadillas sobre tu abuela se fueron espaciando, hasta que desaparecieron, casualmente, el día que el coro cantó el último número “In paradisum” (En el paraíso), una versión juguetona, llena de gracia y gozo, como si los mismos querubines la cantaran:

In paradisum deducant te angeli

In tuo adventu

Suscipiant te martyres

Et perducant te

In civitatem sanctam Jerusalem

Chorus angelorum te suscipiat

Et cum Lazaro quondam paupere

Aeternam habeas réquiem

(Al paraíso te conduzcan los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te conduzcan a la ciudad santa de Jerusalén. Que los coros de Ángeles te reciban y, junto a Lázaro, encuentren el descanso eterno. El coro de los ángeles te reciba y con Lázaro, el que fue pobre, tengas el descanso eterno).

“In paradisum” es la pieza más celestial y etérea que podrás escuchar en una misa de muertos, es la vida después de la muerte, es un “gracias” a esa persona que fue tan importante para ti, una despedida alegre, como deben ser las despedidas aunque sea tan difícil aceptarlas.

El Coro Yucatán tuvo momentos luminosos con el Requiem de Fauré y con muchas otras obras que han quedado grabadas para siempre en los anales de la historia de la música en el estado. Sigue dando frutos en agrupaciones corales que continúan una ardua labor como el Coro de la Ciudad de Mérida, el Coro Polifónico y el Coro de Cámara de Yucatán, entre otros, y que merecerían más reflectores. Hay mucho qué decir todavía.