MÉXICO.— Lauri García Dueñas vive en Acapulco y ofreció en Chilpancingo, el 2 de noviembre de 2019, un taller en un jolgorio, de Cultura Comunitaria, el programa que presenta con orgullo la Secretaría de Cultura.

Aunque Lauri facturó un día antes de ofrecer el taller a nombre de la empresa Outsoursing Viajes Premier, a la fecha no le han pagado.

Eso, a pesar de que a Lauri —como a otros— generó una doble facturación.

Ella comentó: en vista de que el dinero no "caía" a través de Viajes Premier, recibió una llamada el 21 de diciembre donde le pidieron que, sin cancelar esa factura, emitiera otra, ahora a nombre de la Secretaría de Cultura para ver si el dinero salía primero a través de la propia institución.

Lauri decidió no hacerlo; a la fecha no ha recibido más noticia del pago.

Un censo con personas a quienes la Secretaría de Cultura les debe

Su historia aparece en un censo que los propios creadores han ido elaborando desde hace más de un mes.

Es un censo donde figuran poco más de cien nombres de grupos y personas de distintas partes del país a quienes les deben dinero instituciones y programas de Cultura.

Los Pinos, Alas y Raíces, Filij 39, Juntos por la Paz, Centro Nacional de las Artes; áreas del INBAL: Coordinación Nacional de Teatro, Teatro Escolar, Coordinación Nacional de Literatura; gobiernos de los Estados, Fonca y, sobre todo, Semilleros y Jolgorios de la secretaría de Cultura federal, son algunos de los que ha contado su historia.

A través del grupo #Novivimosdelaplauso.

Aunque hay pagos, predominan las negativas y evasiones

Tras crear un grupo en Whatsapp, fueron reuniendo la información en una especie de base de datos que dan cuenta de nombres y obras que presentaron, el programa o institución con que trabajaron, el estatus de pago, si tuvieron o no contrato, estado de origen y fecha en que ejecutaron el proyecto.

Cabe destacar que el censo se actualiza si hay pagos, aún predominan respuestas como: "No se ha realizado el pago", "no hay contrato", "no nos han dado respuesta", "se entregaron dos facturas pero no hay pago", "se hizo todo el trámite, enviaron correo de retraso hasta el próximo año", "la Secretaría me pide por tercera ocasión mis datos para pagarme".

Una escritora a la que le deben un pago hace tres años

"Son más de cien los casos en el censo —explica en entrevista Sidharta Ochoa, escritora y editora, desde Baja California— aunque son miles de adeudos.

Hemos convocado a la secretaria de Cultura (Alejandra Frausto) a reuniones y no asiste, y lo que hace es postear que ella trabaja con creadores comunitarios, con artistas, y yo veo el censo y no, no es cierto.

La editora Sidharta Ochoa recuerda que ocurre desde hace años, cita que le deben desde hace tres años Educal y el Fondo de Cultura Económica.

El nombre de ella aparece en el censo, porque ganó un concurso de coedición de Bellas Artes, el Premio Buzón Penitenciario, pero hubo irregularidades desde el principio como el retraso en el fallo.

Cuando le mandaron el contrato, le fijaron un periodo muy corto para edición de la obra: "Me hicieron facturar en noviembre, dijeron que el pago salía en diciembre, pero nunca llegó.

Ahora, al hacer un poco de ruido, contestó un nuevo administrador en Bellas Artes, dice que el otro administrador dejó un desastre, que el dinero de coediciones se había ido a pasivos, que por eso no le habían pagado a ningún editor".

