El eclipse lunar más largo del siglo se podrá ver desde México.-Foto de internet Este es el último eclipse lunar de 2021.-Foto de internet El eclipse lunar más largo del siglo se podrá ver desde México.-Foto de internet Este es el último eclipse lunar de 2021.-Foto de internet El eclipse lunar más largo del siglo se podrá ver desde México.-Foto de internet Este es el último eclipse lunar de 2021.-Foto de internet ❮ ❯

El próximo viernes 19 de noviembre tendrá lugar el eclipse lunar más largo del siglo, que, aunque es considerado parcial, en realidad es prácticamente total. Eddie Salazar Gamboa, astrónomo e investigador, dio a conocer los pormenores de este fenómeno astronómico que se podrá apreciar en México.

Lo que debes saber del eclipse lunar 2021

De acuerdo al experto, el eclipse tendrá una duración total de seis horas, pues dará comienzo 12:02 am del 19 de noviembre, cuando la Luna entre en la penumbra (la sombra parcial de la Tierra) y comience a oscurecer gradualmente. Se espera que alcance su punto máximo a las 3:02 am y que termine a las 6:03 am.

Detalla que es considerado parcial porque la luna no penetrará 100% a la umbra, sin embargo tendrá una magnitud de 97.42% por lo que se podrá ver sin necesidad de ningún aparato especial. Además, está previsto que se observe una franja muy fina de la luna expuesta directo al sol durante el eclipse máximo.

Cabe mencionar que los colores de este fenómeno serán iguales a los de un eclipse total, rojizos y anaranjados. A este efecto también se le conoce como "Luna de sangre".

El eclipse lunar más largo del siglo se podrá ver en toda Norteamérica así como también en: Alaska, el este de Australia, Nueva Zelanda y Japón.

Otro detalle que se debe tomar en cuenta es que a diferencia de los eclipses solares, no es necesario ningún tipo de protección ocular para disfrutar del eclipse lunar 2021.