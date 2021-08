Editora infantil será honrada en la FIL

Su labor en sello independiente, la razón del premio

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La editora Cristina Urrutia, fundadora hace 28 años de Ediciones Tecolote, especializada en libros para niños y adolescentes, recibirá el Homenaje al Mérito Editorial que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por su extensa trayectoria y visión en ese ámbito.

“No era un proyecto económico, no era un proyecto comercial, era un proyecto para hacer libros que mostraran nuestro patrimonio”, dice Urrutia de Tecolote, editorial en la ha publicado, entre otros títulos, “Ecos de la Conquista”, en coautoría con Krystyna Libura, y volúmenes dirigidos al público infantil.

La licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizó la Maestría en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, y la de Historia y Divulgación en la Universidad Iberoamericana, admite que este reconocimiento es una sorpresa enorme.

“Primero, porque somos una editorial independiente, pequeña, y segundo, porque entramos en la categoría de libros infantiles y juveniles. Después de ver quiénes me anteceden, me quedé boquiabierta, porque este reconocimiento lo han recibido editoras como Peggy Espinosa. Me quedé muy impactada y muy contenta”, explica Urrutia.

La editora recibirá la distinción el 29 de noviembre, durante la FIL.

Falta de apoyo

Urrutia señala que la pandemia de Covid-19 “ha pegado durísimo” y más por la falta de un apoyo “que venga al rescate de nuestras editoriales”, en especial de las pequeñas e independientes que llenan un hueco muy importante. “En ese sentido necesitamos apoyo y no lo estamos teniendo”.

Agrega que el Homenaje al Mérito Editorial “es quizás más significativo, porque nos motiva a seguir adelante como sea, porque nuestros objetivos son buenos”.

“Creo que México necesita de libros de calidad, sobre todo los jóvenes”, apunta.

La editora cuenta que los inicios de su sello en 1993 fueron muy complejos, porque el campo de la edición infantil carecía de propuestas. Había muchos libros de autores españoles, pero muy pocos de escritores mexicanos que abordaran temáticas del país. El panorama era difícil y para las pequeñas editoriales, complicado.

“La verdad me lancé con los ojos cerrados, pero convencida de mi objetivo, y no me arrepiento”, declara.

Con programas federales para llevar títulos de calidad a las aulas, como Los Libros del Rincón, Tecolote pudo “llegar a 200 mil escuelas en toda la República”.

El Homenaje al Mérito Editorial fue instituido en 1993 por la FIL Guadalajara en honor del argentino Arnaldo Orfila Reynal —que en México fue director del Fondo de Cultura Económica y fundador de Siglo XXI Editores—, con la intención de destacar la visión y el oficio de esta figura fundamental en el mundo de los libros.

Otros ganadores

Los ganadores del reconocimiento han sido Arnaldo Orfila Reynal (1993), Joaquín Díez-Canedo (1994), Neus Espresate (1995), Jack McClelland, (1996), Kuki Miller y Daniel Divinsky (1997), Jesús de Polanco (1998), Beatriz de Moura (1999), Antoine Gallimard (2000), Alí Chumacero (2001), Jorge Herralde (2002), Francisco Porrúa (2003), Roberto Calasso (2004), Morgan Entrekin (2005), Inge Schoenthal Feltrinelli (2006), Christian Bourgois (2007), Manuel Borrás (2008), Michael Krüger (2009), Jaume Vallcorba (2010), 25 homenajeados (2011), Adriana Hidalgo y Fabián Lebenglik (2012), Marcelo Uribe (2013), Anne Marie Métailié (2014), Peggy Espinosa (2015), Enrique Krauze (2016), Juan Casamayor (2017), María Osorio Caminata (2018) y Claudio López Lamadrid (2019).

El sello Tecolote ha sido galardonado con anterioridad con el premio BOP a la Mejor Editorial del Año de América Latina, en 2018. En Italia recibió el Nuevos Horizontes en la Feria Internacional de Libros para Niños de Bolonia por “El libro negro de los colores” y “Migrar”.