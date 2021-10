Eiza González impacta en el Paris Fashion Week; enamoró a todos con su look (fotos)

En el último día de Fashion Week, la actriz mexicana se roba todas las miradas en el desfile de Louis Vuitton.

PARÍS.— Eiza González se ha convertido en una de las celebridades mejor vestidas, la mexicana es todo un icono de la moda, pues el estilo de la actriz es un claro ejemplo de que el buen gusto y la elegancia siempre son tendencia.

Por esta razón, la también cantante se convirtió en la primera mexicana en protagonizar una campaña de la reconocida firma Louis Vuitton, la cual presentó su desfile primavera/verano 2022 en París, y a dicho evento Eiza González asistió.

La mexicana, quien posó ante los fotógrafos captó las miradas de todos al lucir radiante en prendas de la famosa firma parisina, que se encargó de vestir a Eiza de pies a cabeza.

Eiza González acaparó todas las miradas con su look, el cual consistió en un abrigo amplio de corte trapecio a modo de vestido a mitad de las piernas. La mezcla de estampados -motivos vegetales sobre fondo de rayas- y los detalles en piel de puños y bolsillos, le daban un aire muy vanguardista y diferente.

Eiza combinó la pieza con unas originales botas altas de tacón corrido y un clutch tipo cofre de color fucsia con detalles dorados.

Para su look, el estilista Nabil Harlow optó por dejarle el pelo con la raya partida en el centro y suelto. El maquillaje, de Valeria Ferreira, resaltó las facciones de la actriz y sus cejas. Los ojos delineados con negro y una mezcla de sombras ahumadas con un toque de brillo plateado realzaban su mirada, además de destacar los labios con un labial natural.

Eiza Gonzaléz en todo momento se mostró entusiasmada de poder disfrutar del desfile e la casa de modas francesa Louis Vuitton, uno de los desfiles que culminó con la Semana de la Moda en París.

Eiza González with Chlöe Bailey and Maria Bakalova at the Louis Vuitton Women's Spring-Summer show in Paris, France (October 5th, 2021). pic.twitter.com/M0ekxD34Va