El 2.4% de diabéticos padece de retinopatía

Personas de 50a 69 años son las más afectadas

De las 12 millones de personas diagnosticadas con diabetes en México, el 35% va a padecer en algún momento retinopatía diabética, una de las principales causas de la ceguera, informó el doctor Josafat Camacho Arellano, presidente de la Federación Mexicana de Diabetes.

En rueda de prensa que ofreció con David Lozano Rechy, director del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, con motivo del Día Mundial de la Visión que se conmemora el 14 de octubre, el doctor Camacho Arellano mencionó que el 10% de las personas con retinopatía diabética va a quedar ciega.

La retinopatía diabética, añadió Lozano Rechy, es la afectación de la diabetes en la retina y que actualmente padece el 2.4% del total de diabéticos en México.

“Nos preocupa y hay mucha gente que no sabe que tiene diabetes, pero incluso puede tener no solo diabetes, sino también retinopatía diabética, pues como no hay cambios en su visión, no se percata”, indicó.

El doctor Camacho Arellano comentó que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de la retinopatía diabética puede prevenir el trastorno de la visión y la ceguera.

“Mientras más tiempo esté la diabetes en descontrol, mayor será el riesgo de presentar complicaciones en la visión”, agregó.

Señaló que las personas mayores de entre 50 y 69 años son las más afectadas, y que es más frecuente en mujeres. Además, una mujer con diabetes mellitus puede desarrollar retinopatía diabética o aumentar la existente durante el embarazo.

Síntomas

Entre los principales síntomas de la retinopatía diabética se encuentran: visión borrosa y pérdida gradual de la visión, visión con manchas o “moscas volantes”, sombras o áreas de pérdida de visión y dificultad para ver en la noche.

Ante cualquiera de esos síntomas, exhortó el doctor Camacho, hay que acudir de inmediato al oftalmólogo.

El especialista lamentó que el 50% de las personas que tiene diabetes, no lo sabe, pues no presenta síntomas.

Otra preocupación, señaló, es que a pesar de que cerca del 80% de las personas que vive con diabetes tiene tratamiento, solamente uno de cada cuatro logra un buen control de la enfermedad.

El doctor Camacho Arellano mencionó que la visión es una de las complicaciones crónicas más frecuentes de la diabetes que tiene altos porcentajes de casos en Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Campeche.

Aunque el especialista señaló no contar con datos de Yucatán, indicó que es probable que haya un alto número de personas con la enfermedad, pues la entidad tiene uno de los más altos porcentajes de obesidad —una de las causas de la diabetes— en el país.— IVÁN CANUL EK

De un vistazo

Otras complicaciones

El doctor Josafat Camacho Arellano compartió que el glaucoma, las cataratas y el edema macular son otras complicaciones visuales derivadas de un mal control de la diabetes.

Diabetes en México

Añadió que a nivel mundial, según datos de 2019, la diabetes afecta a 463 millones de personas: “México ocupa el sexto lugar”.