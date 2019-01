El 60% de las variedades de café están en peligro de extinción 

Londres (EFE).- El 60 % de las especies de café silvestre del mundo están en peligro de extinción a causa del cambio climático, la deforestación y el aumento de los hongos patógenos y las plagas, según reveló hoy una investigación del Real Jardín Botánico de Kew de Londres.

New Kew research suggests that at least 60% of all coffee species are threatened with extinction. ☕️ With 85 million cups of coffee consumed each day in the UK alone, what does this mean for the future of coffee farming? 👉 https://t.co/QWsYLKqEu9 pic.twitter.com/zZcwdUAAG7

