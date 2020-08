El aborto, un crimen organizado

Hablemos de Bioética

La nueva vida humana, que se inaugura en el vientre materno desde el momento de la concepción, exige ser protegida sobre todo por los propios progenitores, médicos y legisladores.

La nueva vida humana no es un puñado de células; no es una parte más del cuerpo de la madre sino un nuevo ser que se desarrolla a sí mismo. Y, aunque la madre esté enferma o haya sido violada, el embrión o feto no es un injusto agresor ante el cual ella deba defenderse.

Por otra parte, se argumenta que se debe legalizar el aborto por razones higiénicas, sobre todo para evitar los abortos clandestinos, que ponen en peligro a la mujer. Sin embargo, como es evidente, ningún aborto puede considerarse higiénico, ya que siempre causa daños severos e irreversibles. Actualmente, en los lugares donde se ha legalizado el aborto, han aumentado los clandestinos, con tal de no quedar registrados en las clínicas autorizadas.

Los médicos y legisladores no podrán eludir en sus intervenciones las consecuencias físicas más frecuentes en las mujeres que abortan, como son: infecciones, hemorragias, perforación del útero, esterilidad y, a veces la muerte. Además advertirán de las inevitables secuelas psicológicas, como son: depresiones, inseguridad, auto reproches.

En efecto, el aborto es un crimen que no puede ser aceptado por ninguna ley e institución y aunque, por alguna razón no se castigara, no dejaría de ser un crimen. En diversos ambientes se habla hoy solamente de despenalizar el aborto, lo cual equivale a que el Estado renuncie a castigar a los que cometan esa acción criminal.

La ley humana, aunque renuncie a sancionar a un criminal, no puede declarar inocente al que actúa contra la ley natural. Y el Estado que no protege la ley natural, no cumple con su obligación de salvaguardar el bien común de la sociedad. Si no se defiende la vida desde su inicio no podrá ser defendida en su desarrollo.

Reflexión del Papa

El papa san Juan Pablo II, en su momento dirigió una reflexión especial a las mujeres que han recurrido al aborto: “La Iglesia sabe cuantos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión, y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho abríos con humildad y confianza al arrepentimiento: el Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la Reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro hijo que ahora vive en el Señor. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas creaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre”.— Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos, licenciado en Bioética