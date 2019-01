El acento, entre los desafíos principales de la comunicación

Incluso entre habitantes de un mismo país es un reto en la comunicación

Si eres un mexicano en Argentina deberás tener cuidado al decir que se te antoja una “torta”, porque en ese país te llevarán a comer pastel, no un sándwich de pan francés u hogaza.

Y no te ofendas si, siendo calvo, te dicen “pelado”, porque no es que piensen que eres grosero en tu hablar, sino que ese término equivale ahí a nuestro “pelón”. En Ecuador, esta última palabra se usa para describir a alguien con una cabellera abundante.

Si quieres confirmar coloquialmente que es verdad lo que alguien dice, en México preguntarías: “¿Neta?”, y en Argentina: “¿Posta?”.

Para tres periodistas hispanoamericanos, los mayores desafíos de la comunicación entre hablantes del español no radican en realidad en las palabras con significados diferentes.

El acento es el principal reto que señalan Julia Vélez Mendoza y Martha Sánchez Martínez, de Ecuador y Cuba, respectivamente. “En Ecuador, solamente, tenemos cuatro regiones en donde hablamos y actuamos diferente. Por ejemplo, yo, que soy costeña, hablo muy rápido. A personas de otros lados les cuesta entenderme. También tengo frases o palabras que no se dicen en el país, mucho menos en otros lados”, señala la periodista de Medios Ediasa en la provincia de Manabí.

Martha, de la agencia Prensa Latina, ha trabajado en Nicaragua y Ecuador como corresponsal y ha cubierto como enviada especial la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. “De acuerdo con mi experiencia, el acento se encuentra entre los mayores desafíos, sobre todo ante personas que hablan rápido, pues funden a veces unas palabras con otras. Por supuesto, las expresiones idiomáticas tienen connotaciones muy locales que obligan a investigar para no perderse, o pasar una vergüenza, y algo por el estilo sucede con las palabras que se pronuncian igual pero tienen significados diferentes”.

“En Cuba, por ejemplo, una guagua es un autobús (la palabra más común en mi país para designarlo), mientras en varios países de América una guagua es un niño o una niña”.

Fernando Alonso Ramírez, editor del diario “La Patria” de Manizales, Colombia, se refiere a la dificultad de las expresiones idiomáticas, “porque en medio de cualquier conversación lo deja a uno fuera de comprender lo que se le quiere decir”.

Afirma que “realmente el mayor problema no se da entre hablantes del español con palabras en español”, sino, citando declaraciones recientes del periodista ibérico Álex Grijelmo, con “la importación de términos de otros idiomas o el espanglish que no se tiene muy claro qué es, parecen dos idiomas mal hablados y no se tiene certeza de que sirva para comunicar, sino que puede separar”.

Martha subraya que, “pese a los localismos y regionalismos, en numerosos eventos internacionales todos los que hablamos español nos entendemos perfectamente”, además de que “somos capaces de compartir afectos y conocimientos, según los deseos, en una comunicación horizontal”.

Fernando está de acuerdo. “Los regionalismos no alcanzan a afectar las posibilidades de comprendernos y a pesar de los modismos. A mí me molestan mucho, por ejemplo, las traducciones de autores de otros idiomas al español de España, con sus vaqueros, sus cazadoras, entre otras palabras que lo hacen sentir a uno lejano, como sucedió con ‘Roma’. Pero que me moleste no significa que no lo entienda”.

Con un oficio como el de periodista, a los tres no les faltan anécdotas sobre el impacto de la brecha cultural en la comunicación.

“Hace poco estuve en una reunión de jóvenes periodistas latinos en Rusia y nos reíamos por las palabras raras de cada país”, cuenta Julia. “Por ejemplo, canguil para nosotros es palomitas de maíz en México, pero en Perú es canchita, en Venezuela es cotufas y en Chile, cabritas”.

Martha recuerda que “el bollo frito es un alimento común, muy sabroso, en varios países de América; pero en Cuba la expresión designa al órgano sexual femenino, por tanto siempre que escucho a un vendedor o vendedora en América pregonar sus bollos fritos no dejo de sonrojarme”.

“Y cuando voy a pedir una, pues solo pido ‘un dulce, por favor’”.

Fernando evoca un curso de coberturas en zonas hostiles al que se dieron cita periodistas sudamericanos en Argentina. “En un momento de descanso en el cuarto en el que estaba buena parte del grupo entró un ecuatoriano y se dirigió a un uruguayo: ‘Por favor, me coges la mochila que está ahí’. Y éste, con sorna y a todo pulmón, respondió: ‘¿Me coges? No, yo lo diría de otra manera’. La carcajada fue general”.— V.B.M.