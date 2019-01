El año nuevo

Termina un año más. En esta época a menudo escuchamos expresiones como: “Se me ha ido este año en un abrir y cerrar de ojos”, “es increíble cómo se pasa el tiempo, ¡casi sin sentirlo”, “¡los meses y los días se me han escapado como agua entre las manos!”

Sin duda, la brevedad de la vida y la fugacidad del tiempo constituyen una realidad que experimentamos todos los seres humanos y, de modo particular, los mayores.

Pero considero que, en vez de mirar esta situación, con ojos de nostalgia y melancolía, como el poeta Rubén Darío escribía en estos versos: “Juventud,/ divino tesoro,/ ¡ya te vas para no volver!/ Cuando quiero llorar, no lloro…/ y a veces lloro sin querer…” o ponerse todavía más trágicos y dramáticos, como el filósofo existencialista alemán, Martin Heidegger, quien afirmaba que “el hombre es un ser para la muerte”, o el francés Jean Paul Sartre, quien sostenía que “el mundo es una causalidad absurda que provoca náusea; el hombre es una pasión inútil; los demás son el infierno y la maldición; la sociedad es un conflicto. El ser existe para la nada”. Desde luego son posturas equivocadas ya que cada persona tiene una enorme dignidad y posee una clara vocación abierta hacia la Trascendencia, que desde luego no concluye bruscamente y sin esperanza al término de esta vida mortal.

Sabemos que nuestro destino es eterno y que estamos llamados a ser partícipes de esa vida sin fin.

Al final de nuestra existencia lo que contará son las buenas obras, como la responsabilidad y dedicación que le concedimos a nuestro trabajo profesional, el tiempo invertido con amor y cariño a la esposa y los hijos, hacer el bien sin cansarnos a los que nos rodean (parientes, amistades, conocidos…) y a los más necesitados; sembrar a nuestro alrededor la paz, el perdón y la compresión fraterna.

Por esta razón, es importante ponerse metas altas para mejorar cada día más como personas.

En primer lugar, en el crecimiento de las propias virtudes, de manera que paulatinamente maduremos obteniendo un desarrollo pleno de nuestra personalidad.

En segundo lugar, poner atención al núcleo familiar en el que todos pongamos “nuestro grano de arena” para hacer la vida más agradable a los que conviven con nosotros y, por lo tanto, equivale a esmerarnos en corregir nuestros defectos, muchas veces involuntrarios y, en particular, ésos que notamos que lastiman a nuestros seres queridos.

En el terreno laboral es necesario tener nobles deseos de aumentar nuestro prestigio profesional, de tal modo que logremos realizar el trabajo a conciencia, bien ejecutado y mejor concluido, sabiendo aprovechar al máximo ese tiempo perecedero y fugaz.

Al iniciar un nuevo año es una magnífica ocasión de dar muchas gracias a Dios por los bienes recibidos y hacer propósitos concretos de mejoría para este tiempo que comienza. Vale la pena fomentar ese deseo de superarnos cada día más, porque es la mejor herencia que dejaremos a los demás, con frutos que nos llevaremos de esta vida.

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM y maestro en Comunicación por la Universidad de Navarra