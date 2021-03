El arte captura su ser sensible

Sol Ceh Moo sabe qué significa vivir la discriminación

No transformemos el machismo en feminismo, ni castiguemos a los hombres por algo que hicieron sus antepasados por ignorancia, porque hacerlo es también un acto machista, como lo es sentirnos superiores. Hombres y mujeres debemos ser responsables y respetuosos, ser personas íntegras en la vida.

Así lo expresa la escritora Sol Ceh Moo, quien en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, comparte puntos de vista sobre temas de género.

¿Cómo te has abierto paso para destacar en tu área?

Como dice Joan Manuel Serrat: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Paso a paso, pues si hubiera escuchado la voz del primer hombre, mi padre, que me negó usar el idioma materno no hubiera podido dar un paso adelante. Tampoco, si hubiera escuchado a un hombre al que consideraba inteligente de pensamiento y académicamente, a quien admiraba, y me dijo que estaba mal lo que hacía, que era incorrecto para mí.

Me he abierto paso no derribando a alguien, sino enseñando a hombres y mujeres, autoridades, que quienes hacemos arte somos personas sensibles, no una estadística ni un objeto ni pertenecemos a nadie, solo a la propia vida y al cuerpo. Y haciendo un trabajo continuo, que ningún hombre haría, para lograr la cantidad de obra que yo tengo. Respetando al pueblo y la cultura maya.

¿Qué trabas has encontrado para estudiar y desempeñar tu labor?

La económica. Trabajé desde los 9 años vendiendo frituras que mi mamá hacía, pues mi papá gastaba su dinero en mujeres y restaurantes, se jactaba de limpiarse los dietes con billetes, sin importar que sus hijos no tuvieran que comer. Luego, personas mayores confiaron en mí y comencé a vender cosas por abonos: perfumes, semillas de cilantro, ropa interior. Gracias a eso puede comprar un cuaderno y lápiz y entrar a la secundaria, usé una sola libreta los tres años, tenía que borrar mis apuntes, así que aprendía de lo que entendía en clase. Trabajando, esforzándome y con apoyo de mi familia obtuve logros académicos, pero sacrifiqué mi vida social, amistades, familia. Vivo en Mérida y no conozco Cozumel, donde está casi toda mi familia; es triste porque con ellos hay un sesgo emocional, filial y social, pues siempre estoy ocupada, y ellos me ven de manera diferente, creen que no los quiero atender, pero no es así sino que tengo compromisos y no puedo dedicarles mucho tiempo. Mi compromiso es contribuir al desarrollo cultural y a la permanencia de los idiomas maternos en el país y en el mundo.

¿Has vivido discriminación por ser mujer?

Sí, muy marcada. La primera vez fue cuando rechazaron mi trabajo al pedirle la revisión a un escritor maya, dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. La segunda vez por otro maya en la presentación del libro “Teya, un corazón de mujer” en Veracruz, que fue organizado por Culturas Populares. Él se quejaba de tener que presentar el libro sin que le pagaran, yo le dije: “Usted trabaja en la institución y tiene que obedecer o lo corren, hubiera pedido que le descontaran el día si no lo quería presentar”. Tenía preparado un texto discriminatorio, con letras grandes en negritas, que se contraponía a mi trabajo literario, quería decir cosas negativas, cuando la institución esperaba que hablara bien de la obra. Yo esperaba que leyera lo que escribió, pero no lo hizo, se apoyó en las palabras de Michela Craveri, quien también fue invitada a presentar el libro. En otra ocasión sufrí discriminación de la poeta zapoteca Irma Pineda en un simposio en Tuxtla, al final del evento yo dije que gracias a Dios y los lectores mis obras son vendibles y casi todas están agotadas. Ella se acercó y me dijo al oído: “No es cierto, comadre; tus libros están embodegados en Ciudad de México”. Me dio mucha pena que tuviera tanto resentimiento y dijera algo para lastimarme, pero no lo logró; después contacté al director de distribución y le pedí los libros, porque había personas que me los estaban pidiendo para comprar, y él me dijo que no había libros míos embodegados. Fue un acto discriminatorio y de envidia profesional, y qué pena que viniera de una mujer, colega de las letras, mujer indígena y profesora.

¿Has sido víctima de abuso por ser mujer?

Sí, en la infancia viví opresión, desconocía el significado de mis apellidos y me decían a mi hermana, a mí y mi papá “venado”; una niña me jalaba del cabello, me decía que los indios somos feos y lo asimilé así. Un día me miré al espejo y dije: “Tienen razón en menospreciarnos y tratarnos mal, ellos son bonitos y nosotros no”. Tenía unos 12 años, pero a los 14 o 15 comprendí y me supe la mujer más bonita de mi casa, pueblo y de donde fuera, pues llenaba los lugares con mi presencia. Es la fuerza que me ha sostenido siempre y desde entonces me siento segura, me amo más que a nadie.

¿Puedes dar algunas recomendaciones a la mujer y al hombre de hoy para terminar con las prácticas machistas?

Como entusiasta feminista les digo que no transformemos el machismo en feminismo, ni castiguemos a los hombres por algo que hicieron sus antepasados por ignorancia, hacerlo es también un acto machista, como lo es sentirnos superiores. Los niños, adultos, mujeres y hombres, la comunidad LGBTIQ, la población indígena deben comprender que todos somos totalmente únicos, y que debemos ser responsables y respetuosos con lo que hacemos, vemos y decimos. Como dice Genny Góngora: “Tenemos que ser como el trigo: que nuestra cáscara sea dura y la semilla de dentro sea buena y entera, para hacer los mejores panes”. Hay que ser íntegros para tener una mejor sociedad y un mejor mundo.— Iris Ceballos Alvarado

De un vistazo

Publicaciones

Sol Ceh Moo tiene 13 obras publicadas. Varios de sus libros han sido traducidos al japonés, alemán, inglés, catalán y árabe.

Posgrados

Cuenta con un doctorado en Pedagogía, y actualmente cursa un sub-doctorado en Sociopolítica.