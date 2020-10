El arte de hacer "chuc", toda una tradición

MÉRIDA.- El año pasado, cuando a Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, subió un video en sus redes, asegurando que estaba “chopeando” pan de muerto en chocolate caliente, de inmediato se generó un debate sobre si se dice chopear o sopear.

Si lo hubiera hecho en Yucatán, no habría tenido tanto problema, pues aquí todos conocen al acto de remojar el pan en café, chocolate o leche como "hacer chuc".

Origen de la expresión

Hacer chuc es una expresión tan yucateca y no importa si vives en el norte, sur, oriente o poniente para conocer su significado.

No hay certeza de cómo o quién inventó tal expresión, pero se cree que tuvo su origen en las haciendas donde los trabajadores mayas bebían chocolate en jícaras que al tener una boca ancha facilitaba que se remoje el pan, indica Themir Israel Díaz Candila, propietario de la panadería La Providencia Centro.

Hijo de Diego Heriberto Díaz y Heredia y Clilia Candila Canto, fundadores de la panadería hace más de sesenta años, Themir Israel asegura que con todos los panes se puede hacer chuc, pero todo depende del gusto de cada uno.

"Chuc" en frío o calor

El experto señala que la costumbre de hacer chuc es tan arraigada que hasta el día de hoy se mantiene así haya frío o calor.

“Yucatán, aunque sea una zona muy cálida, es muy panero. Aquí se acostumbra mucho a comer pan, y más en estas épocas que viene el Día de muertos”.

Variedad de panes

Themir Díaz asegura que la gente ya no solo busca los panes 100% yucatecos (patas, tutis, hojaldras de jamón y queso) sino que también empieza a pedir variedades de otras regiones. El mismo pan de muerto ha cambiado, pues al tradicional se le han sumado los rellenos de queso de bola, Philadelphia o Nutella.

Actualmente, la panadería cuenta con 35 variedades de productos, entre panes y postres; pero de todos, el que más se vende es la concha. “Es el que reina”, asegura, Themir.

Ubicación

La panadería se encuentra en el número 462 de la calle 73-A del Centro y cuenta con dos sucursales en las colonias Polígono 108 (calle 20 #301 por 29 y 31 Local 2) y Chuburná de Hidalgo (calle 13 #77-L por 26 Local 1).

Horarios de la panadería

En el Centro el horario normal es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche.

La sucursal Polígono labora de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos del medio día a las 9:00 p.m. La sucursal de Chuburná de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.