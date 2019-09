El barrio de San Juan ora al Cristo del Amor

Antiguos gremios hacen su entrada a la parroquia

Una antigua fiesta religiosa dedicada a Jesucristo tiene lugar estos días en la iglesia de San Juan Bautista, se trata de la del Santo Cristo de Amor, cuya solemnidad se celebrará este sábado 14.

El programa incluye novenario, ceremonias eucarísticas y entrada de gremios.

La tradicional fiesta del Cristo de Amor, de la rectoría de San Juan Bautista, comenzó el 25 de agosto pasado con la bajada de la sagrada imagen.

A pesar de que el número de participantes se ha reducido con el paso de los años, en buena parte porque muchos feligreses dejaron de ser vecinos del barrio de San Juan, la fiesta se ha mantenido viva con la participación de los integrantes de gremios, comerciantes y antiguos devotos.

La celebración religiosa es una de las más antiguas de la ciudad y al Santo Cristo de Amor ofrecen sus plegarias de petición y agradecimiento por sus favores.

El canónigo Juan Castro Lara, rector de San Juan Bautista celebra las misas.

La solemnidad es el 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que se trasladó al 3 de mayo.

La fiesta continuó ayer martes con la entrada del gremio Santa Teresita, que fue fundado en 1968, y una celebración eucarística.

Hoy se sumará a la fiesta el gremio de Maestras, fundado en 1968, cuya entrada será a las 6 p.m. El programa incluye también una misa.

Mañana jueves, a la misma hora, tocará turno al gremio de Señoras y Señoritas, fundado en 1945. El programa contempla una misa.

El viernes 13 llegará el gremio católico Crescencio Carrillo y Ancona, de 89 años de fundación, a las 7 p.m. Después de la entrada se celebrará la misa. La jornada incluirá una serenata dedicada al patrono a las 8 p.m.

El sábado 14, día de la solemnidad del Santo Cristo de Amor, la fiesta se iniciará a las 6:30 a.m. con las Mañanitas; misa por el alma de los socios difuntos del gremio Crescencio Carrillo, a las 7 a.m; rezo del último novenario, a las 9 a.m.; misa solemne a las 11 a.m; procesión con la imagen por el parque y calles de San Juan; y subida de la sagrada imagen, a las 1 p.m.

El novenario se estará rezando hasta el viernes a las 6:30 p.m.

La rectoría de San Juan Bautista está en la calle 69 entre 62 del Centro y en los próximos días dará comienzo su programa de actividades por sus 250 años, una de ellas es la conferencia y tertulia “El constitucionalismo gaditano y los Sanjuanistas de Yucatán: sus hombres y sus ideas”, a cargo del doctor Jorge Isidro Castillo Canché, de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), el viernes 27 de este mes a las 7 p.m. en la iglesia; la entrada es libre.— Claudia Sierra Medina