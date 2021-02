El cáncer debe volverse tema prioritario

Por Covid, no se detecta oportunamente

El doctor Eduardo Cervera Ceballos, director de Enseñanza del Instituto Nacional de Cancerología, urgió empezar a salir del “cascarón Covid-19” y regresar, en el caso de las enfermedades oncológicas, a los modelos de detección oportuna pues de lo contrario habría una oleada de pacientes en etapas avanzadas.

“No se está haciendo detección oportuna ni se está atendiendo a los pacientes en etapas tempranas porque estamos ocupados con el Covid-19”, señaló el especialista, en su participación en el panel virtual “Cáncer en México, cómo enfrentarlo en 2021”.

Organizado por Roche México, el panel también contó con la participación de Jorge Tanaka Kido, director médico de Roche México, y Héctor Valle Mesto, director ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud A. C.

Cervera Ceballos destacó que la detección oportuna juega un papel crucial y puso como ejemplo el cáncer de mama que cuando se detecta a tiempo se cura al 95% a un costo de $100,000 por paciente, pero si se detecta en las etapas 3 o 4 solo se cura al 15% y el costo asciende a $1.000,000 por paciente.

“Nos conviene la prevención y la promoción de la salud, pero sobre todo el diagnóstico oportuno. Este tema lo tuvimos que abandonar por el coronavirus”, lamentó el doctor.

“En los primeros meses de la pandemia cuando hubo las reglas estrictas de distanciamiento social, dejamos de recibir a muchos pacientes, pero básicamente porque no se podían trasladar, no llegaban a la consulta, y lo que hicimos fue abrir espacios de agendamiento de citas para los pacientes que no podían llegar pudieran ser citados posteriormente”, indicó.

Además, subrayó, el Instituto Nacional de Cancerología fue el único hospital del Valle de México, que continuó dando atención en cáncer, incluyendo a los pacientes de otros hospitales que fueron canalizados para seguir su atención tratamiento”.

Valle Mesto dijo que la pandemia generó tres problemáticas en el tratamiento del cáncer: falta de personal pues muchos médicos, por ser población de riesgo, tuvieron que dejar sus centros de trabajo; espacios hospitalarios reconvertidos a áreas Covid, y falta de acceso a medicamentos.

El doctor Tanaka Kido resaltó que el cáncer es un tema prioritario de salud pues es la tercera causa de mortalidad en el país: “Es necesario darle esa prioridad, es decir, tener una política y un programa contra el cáncer para tener una estrategia correcta y atacar la enfermedad”.

Compartió que en el país, el 70% de los casos se detecta en etapas ya avanzadas.

Valle Mesto dijo que entre las acciones que se deberían tomar en cuenta para mejorar el panorama de los pacientes, está la colaboración entre instituciones públicas y privadas, la atención domiciliaria y que el tratamiento fuese aplicado con urgencia como con los infartos.

Tras recalcar la importancia del tratamiento, el doctor Ceballos apostó también a la formación de recursos humanos: “No nos podemos perder en el bosque. Sí vamos a salir del Covid, pero cuando termine, el dinosaurio que se llama cáncer va a seguir”.— IVAN CANUL EK