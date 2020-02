El cáncer, la muerte silenciosa

Punto de vista... Salud

Rafael J. Ramos Vázquez (*)

Una de las enfermedades más devastadoras en la actualidad es el cáncer. Es un padecimiento que el común de las personas no sabe su procedencia y cuando se le pregunta a algún facultativo en muchos casos la respuesta es: puede ser genético o por causas que hasta ahora la ciencia no descubre.

Independientemente de todo, trataré en palabras sencillas de explicar esa dolencia. Nuestro organismo está constituido de células, cada una de las cuales son parte de diferentes órganos y sistemas que poseemos para el perfecto funcionamiento del cuerpo, considerando que el organismo humano es una máquina maravillosa cuya función principal es la supervivencia.

Resumiendo: el elemento básico es la célula, después el órgano y por último el sistema. La suma de esas diferentes estructuras forman el cuerpo humano. De esa manera, tenemos el sistema circulatorio, el nervioso, el óseo, el linfático...

Cada célula tiene un fin especifico dentro de la organización correspondiente. Así, hay órganos cuyas células no pueden regenerarse, como las del riñón, el cerebro, el hígado y otras que sí, como la sangre, la piel, el hueso, entre otros. En el sistema circulatorio, por ejemplo, las células del corazón no pueden regenerar una cicatriz asociada a un infarto, pero las de la sangre y los vasos sanguinos, sí. De este modo concluimos que hay células que tienen ciclos de vida y proliferan mediante la mitosis, y otras no, sino que existen toda la vida del hombre, como las neuronas.

Ahora bien, después de este antecedente, la pregunta es ¿Qué es el cáncer?

El cáncer está formado por células que no tienen una función específica, simplemente se reproducen de manera errática, desordenada, y ocupan espacio o sustituyen las células buenas o especializadas por células malas, las cuales invaden o afectan algún órgano o tejido.

En un principio no perjudican el funcionamiento de la pieza afectada, pero conforme la reproducción de esas células avanza, la actividad del órgano invadido empieza a fallar. Y, como esas células denominadas cancerosas se siguen multiplicando, empiezan a extender su radio de acción, afectando las células de otros órganos, e invadiéndolos, ese proceso se llama metástasis.

Muerte silenciosa

En muchos casos estas enfermedades generalmente no se descubren en sus inicios sino hasta que el órgano atacado empieza a fallar. Por eso se le llama “la muerte silenciosa” porque el enfermo está aparentemente “sano” y se percata generalmente cuando el mal está avanzado. En muchos casos, una revisión médica con fin preventivo ayuda a la detección temprana.

Ahora, ¿Qué origina el cáncer? Se menciona que generalmente es genético o por razones desconocidas, pero debe existir algo que lo detone, es decir algún proceso para que se empiecen a formar esas células que no tienen función específica.

Definitivamente tienen que ser agentes externos a los que el cuerpo se expone ya sea ingiriéndolos, respirándolos o estando en contacto con ellos. Ejemplo, los alimentos que comemos, en la inmensa mayoría de los casos, tienen todo tipo de conservadores o sustancias químicas, a las cuales nuestro cuerpo todavía no esta adaptado para procesar o eliminar esas toxinas, que se quedan en el organismo y eso genera que las células sanas empiecen a fallar y a deformarse en su reproducción, hasta que llegan a mal formarse, primero una y de allá se multiplican hasta la creación de tumores.

El tabaquismo es otro factor que se asocia al desarrollo de varios tipos de cáncer.

¿Cómo prevenir el cáncer? Es difícil responder, pero si llevamos una alimentación sana, nos ejercitamos de forma regular, tenemos una vida ordenada y un chequeo constante, habría una alta probabilidad que no se detone; en caso contrario, que sea detectado a tiempo y el tratamiento sin lugar a dudas será más efectivo y las posibilidades de sanar, muy altas.

Debemos de apostar por la medicina preventiva, el dinero que destinemos para nuestra salud no es un gasto, es una inversión. El ser humano debe morir sano, es la regla correcta de la vida.

Abogado y empresario. WhatsApp 9999-00-00-44

