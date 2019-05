El Caribe Mexicano, buena opción

Hoteles para la familia o parejas con todo incluido

Una opción muy buscada por los yucatecos en las vacaciones de verano son los viajes al Caribe Mexicano, ante las diversidad de hoteles todo incluido que hay en la Riviera Maya y Cancún.

Hay centros de hospedaje para todos los gustos, pues hay hoteles sólo para adultos y otros que son familiares y cuentan con atractivos para la diversión de los niños y adolescentes.

Entre los hoteles para adultos, la agencia Bavaria Tours recomienda el Golden Parnassus ($1,997 por persona, por noche, en base doble), un hotel de Cancún que cuenta con discoteca y tiene un hotel “hermano” llamado Seadust al que se puede acceder para hacer uso de los restaurantes del lugar. La desventaja es que no están cerca uno de otro, pues uno está en la primera etapa de la zona hotelera, y el otro en la segunda.; el Ocean Maya Royale ($1,970 por persona, por noche, en base doble) es un hotel en la Riviera Maya que ofrece habitaciones estándar y Junior suite, es un hotel remodelado que puede resultar cómodo porque no es muy grandes; el Platinum Yucatan Princess ($2,150 por persona, por noche, en base doble), un hotel elegante, con discoteca y música en vivo (clásicos de rock); todas las habitaciones tienen jacuzzi; y el Dorado Seaside, un hotel refinado con comidas y cenas a la carta , pues brinda ese servicio, y se caracteriza por ofrecer un trato personalizado, en el que los huéspedes no usan brazaletes ($2,884 por persona, por noche, en base doble).

Personal de Bavaria, explica que esos hoteles, sólo para adultos, son para personas que buscan relajarse, descansar y no quieren un hotel donde haya niños gritando o corriendo.

En cuanto a las opciones para las familias, Bavaria recomienda el Dreams Puerto Aventuras ($2,081 por persona, por noche en base doble), el cual brinda cenas a la carta sin reservación, y tiene muchos restaurantes que permiten cubrir la demanda aún en épocas de mucha afluencia, así como un delfinario.

El centro de hospedaje se encuentra frente a una caleta, por lo que no hay oleaje, y ofrece el servicio gratuito de bicicletas para que los huéspedes puedan visitar los alrededores del hotel.

El Barceló Maya Grand ($1,889 por persona, por noche, en base doble) cuenta con enormes toboganes para niños y una de las mejores playas de la zona, la de Xpujá, con más de mil metros de playa; y a los extremos sur y norte tienen islotes a 50 metros de la orilla donde se puede practicar el snorkel, pues es una superficie rocosa llena de corales y peces.

Marina el Cid ($2,430 por persona, por noche, en base doble) tiene discoteca, dos toboganes, incluso para adultos, pues son dos volcanes simulados, uno más alto que el otro, de 3 y 6 metros, de manera que se puede subir al más alto y de ahí saltar al cráter del otro, o bien tirarse por la resbaladilla con la que los dos volcanes cuentan.

Aunado a eso, maneja restaurantes a la carta sin reserva y el mar es tranquilo en la zona, sin oleaje.

Iberostar Paraiso Beach ($1,988) tiene una enorme piscina de 300 metros de largo, la cual va pasando a lo largo del hotel, y cuenta con una especie de “brazos”, en los que se puede jugar vólibol en el agua, por ejemplo, sin molestar a otros bañistas. Tiene dos bares dentro de la alberca, uno con animación y otro tranquilo. Por sus pasillos se pueden ver circular animales libres, como flamencos, pavorreales o patos espátula, y en cautiverio un venado cola blanca. Tiene dos discotecas, una familiar a la que pueden entrar niños, y otra para adultos.

El Grand Bahía Príncipe Coba ($1,803) es uno de los más divertidos de la Riviera Maya, pues cuenta con música en vivo desde el mediodía en diferentes áreas, un delfinario propio y toboganes en las piscinas. Es un hotel tres en uno, pues también está el Tulum y Akumal al que se puede acceder libremente a las piscinas o restaurantes.

Todos los precios son para el verano 2019.— I. Ceballos